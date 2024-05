Fonte: IPA Melissa Satta e Belen Rodriguez

Melissa Satta a Ballando con le Stelle? Un’indiscrezione che non avrebbe bisogno di molte conferme, secondo i beninformati. Milly Carlucci starebbe investendo proprio sulla sua presenza per incuriosire il pubblico con la nuova edizione di Ballando, in partenza dall’autunno 2024. Uno dei programmi di punta della Rai, in cui, però, non dovremmo rivedere Belen Rodriguez né Nina Moric, come precedentemente anticipato dalle testate.

Melissa Satta a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Il suo nome non ha bisogno di presentazioni: Melissa Satta sarebbe tra le “certezze” del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Per anni l’abbiamo vista a Striscia la Notizia: l’ex velina è pronta a riprendere il ballo, e a confermare la sua presenza è DavideMaggio. “Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta”. Qualora l’indiscrezione fosse confermata, per la Satta sarebbe un ritorno in Rai. In veste di conduttrice, si è occupata del programma Insideout – Pazzi per la Scienza ed è stata concorrente in Lasciami Cantare nel 2011.

In diciannove edizioni del programma storico condotto da Milly Carlucci, non ha mai partecipato una velina. Elisabetta Canalis, invece, ha preso parte all’edizione americana, Dancing with the Stars. Negli ultimi mesi, la Satta è stata al centro del chiacchiericcio in rosa per la storia finita con il tennista Matteo Berrettini: oggi, l’intesa è con Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis.

Nel cast non ci saranno Belen Rodriguez e Nina Moric

A lungo si è discusso di una possibile partecipazione di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle. Una notizia positiva per la showgirl, considerando che, dopo aver lasciato la conduzione di Tu Sì Que Vales e Le Iene, fatta eccezione per Celebrity Hunted e ospitate, come a Domenica In, eppure sembra che abbia fatto marcia indietro “last minute”.

Stando ai rumor, la Rodriguez starebbe facendo di tutto per mantenersi lontana dal gossip, per preservare la sua credibilità televisiva. Avrebbe anche cambiato manager, ed è il motivo per cui ha mantenuto finora nascosta la sua nuova relazione con Angelo Edoardo Galvano, originario della Sicilia. Contrariamente a tutti gli ex, non è famoso: è un ingegnere conosciuto nel settore energetico. “Crede molto nella relazione con Angelo anche perché lui ha una particolarità rispetto agli ex, non è famoso”, ha riportato il settimanale Chi. Nonostante l’amore stia andando piuttosto bene, dunque, non c’è ancora possibilità di rivederla in tempi brevi in TV, a meno di colpi di scena.

Non c’è la Rodriguez nel cast del talent del sabato sera, e il ritorno in televisione si fa sempre più lontano. Allo stesso tempo, è stata smentita l’indiscrezione su Nina Moric: nemmeno lei prende parte alla prossima edizione. Jonathan Kashanian ha criticato la Carlucci, pur ammettendo che è tra le donne che più stima nel mondo dello spettacolo, per come sceglie i protagonisti per Ballando. Il veto, infatti, è nei confronti dei personaggi dei reality show. “Sentirmi escluso da un contesto da una conduttrice così navigata e, mi aspetterei, aperta di mente come Milly Carlucci mi dispiace. È un atteggiamento discriminatorio“, ha dichiarato l’ex concorrente e vincitore del Grande Fratello 2004.