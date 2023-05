“Ballando con le Stelle” bufera sulla nuova giuria: il misterioso post Instagram

Fonte: IPA Milly Carlucci, cosa farà con la giuria di Ballando con le stelle

Ballando con le Stelle potrebbe vedere una giuria rivoluzionata per l’edizione 2023, o forse no. Il programma di punta del sabato sera di Rai Uno sta lanciando segnali contrastanti sui social, così come la sua conduttrice, Milly Carlucci, che inizialmente aveva fatto intendere che il cast non avrebbe subito variazioni. Eppure, secondo i bene informati, alcuni nomi potrebbero saltare, e nuove ipotesi si fanno avanti. I fan del programma, intanto, restano fedeli ai cinque giudici.

“Ballando con le Stelle”: il misterioso post sulla giuria

“Chi confermereste in giuria?“. Con questo semplice messaggio, lanciato dal profilo ufficiale Instagram di Ballando con le Stelle, il web si è infiammato, dividendosi tra chi riconfermerebbe in toto la giuria, e chi, invece, vorrebbe vedere nuovi volti dietro al banco dei giurati. Il post, però, arriva solo ad alimentare il gossip, già accesissimo nelle ultime settimane. Con la rivoluzione in corso in Rai, non ci stupirebbe vedere anche una giuria completamente nuova.

“Ultimamente ne abbiamo lette di tutti i colori sulla nuova giuria di Ballando con le Stelle. Diteci la vostra”. Questa, più che una richiesta d’aiuto, sembra proprio una riconferma in toto del cast, vista la foto che li vede tutti insieme (seppur datata), perché, come fa notare giustamente qualcuno nei commenti, non sarebbe corretto mettere alla berlina i giudici in un post del genere, per poi mandarli a casa. Insomma, gli autori e i social media manager del programma stanno cavalcando l’onda delle indiscrezioni, creando grande attesa per la nuova stagione dello show di Rai Uno. Come biasimarli, è sicuramente una scelta vincente visto che tutti ne parlano.

Cosa sappiamo davvero sulla nuova giuria di “Ballando con le Stelle”

Negli ultimi mesi si è detto davvero di tutto: dall’esclusione di Selvaggia Lucarelli (smentita dalla diretta interessata, che subito dopo la fine della scorsa edizione aveva detto di aver avuto già la proposta per tornare), alla malattia di Carolyn Smith, fino a quella presunta voglia di Milly Carlucci di rivoluzionare la giuria. Quest’anno, insomma, l’attenzione è puntata più sui giudici che sui concorrenti, dopo i tanti (e pesanti) scontri tra di loro nella scorsa edizione.

Ovviamente, non manca il toto nomi: primo fra tutti quello di Barbara D’Urso, ancora indecisa su cosa fare con Mediaset, e che la Carlucci aveva corteggiato più volte come “ballerina per una notte”. Il suo nome è quello più chiacchierato per la giuria, ma forse quello meno probabile. Si parla poi di Giancarlo Magalli, ma anche di Raimondo Todaro, reduce da un’avventura non proprio convincente a Amici di Maria De Filippi. Cosa c’è di vero in tutto questo? Secondo Dagospia assolutamente nulla, come abbiamo ipotizzato noi vedendo il famoso post social, Milly riconfermerà in toto la giuria, a meno che, all’ultimo minuto, l’uragano che si sta abbattendo in casa Rai non metta dei veti anche nel suo programma. “Hanno paura che scriva PD sulla paletta al posto dello 0?” ha ironizzato Selvaggia Lucarelli, commentando chi la vorrebbe fuori dallo show.

Intanto, l’inarrestabile padrona di casa è alla ricerca di nuovi talenti con Ballando on the road, con una parte dei maestri storici dello show. Ma chi, invece, gareggerà a settembre? Per ora si parla di Wanda Nara, Marcell Jacobs e Antonio Caprarica, nomi ancora tutti da confermare.