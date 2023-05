“Barbara D’Urso fuori da Mediaset”: la verità dopo lo stop di Piersilvio Berlusconi

Barbara D’Urso dice addio a Mediaset? Probabilmente no. A dispetto delle tante voci circolate sul suo futuro come conduttrice in forze all’azienda di Cologno Monzese, pare che la sua volontà sia molto diversa da quella contenuta nelle tante indiscrezioni che la vedono fuori dal Biscione. Lo specifica DavideMaggio, che conferma la permanenza di Carmelita su Canale5 nonostante il secco rifiuto di Piersilvio Berlusconi a una sua importantissima richiesta.

Il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset

Si è parlato di Rai e addirittura di Netflix, ma niente è stato confermato. È invece certa l’insicurezza legata al contratto in scadenza di Barbara D’Urso, che le permetterebbe – con mancato rinnovo – di prendere altre strade e sperimentare ancora, nonostante la carriera decennale che si porta sulle spalle e che conta, a prescindere dal suo genere televisivo che certamente non può piacere a tutti.

Ben salda la stima di Piersilvio Berlusconi che, in ogni occasione, non manca di ringraziarla per l’apporto dato all’azienda nei tanti anni di permanenza a Mediaset. Lui stesso, però, avrebbe rifiutato il progetto di un programma tutto per lei in prima serata, dopo la chiusura di Live -Non è la D’Urso e i risultati poco soddisfacenti de La Pupa e il Secchione: “Mediaset le ha risposto picche – scrive DavideMaggio – non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione”.

Un passo indietro che non ha comunque scalfito la fedeltà di Barbara D’Urso all’azienda di cui è volto ormai da molti anni, nonostante il ridimensionamento dei suoi programmi che non rientravano più nella linea editoriale voluta fermamente da Piersilvio Berlusconi. L’editore ha infatti preteso più attualità e meno intrattenimento, modificando così l’aspetto di Pomeriggio Cinque, mentre a Domenica Live ha preferito l’impronta più sobria di Verissimo, che va in onda con un doppio appuntamento il sabato e la domenica.

Quando scade il contratto di Barbara D’Urso

Si parla di dicembre 2023: fino a quel momento, la conduttrice partenopea è legata da un contratto d’esclusiva con Mediaset. Fino a quel momento, dal quale ci separano comunque molti mesi, non si possono escludere nuove idee per lei e – magari – un altro impegno oltre a quello quotidiano con Pomeriggio Cinque.

Difficile ipotizzare di cosa si possa trattare, soprattutto dopo le indiscrezioni di TvBlog che la vedono direttamente fuori dall’azienda, nonostante gli obiettivi della conduttrice – in questi mesi – siano stati molto chiari. Il suo strettissimo legame con Pomeriggio Cinque non le ha infatti impedito di tornare a recitare a teatro in Taxi a due piazze, oltre a sperimentare il formato podcast attraverso Amiche mie.

Si è addirittura parlato di un possibile passaggio in Rai, con un presunto primo impegno come giurata di Ballando con le stelle. Nessuna conferma, per il momento, ma solo tante indiscrezioni che sono diventate naturali alla fine di ogni stagione televisiva. Non resta quindi che aspettare le novità che potrebbero arrivare a breve, certamente con la presentazione dei palinsesti autunnali. Fino a quel momento, Barbara D’Urso rimane una preziosa risorsa di Mediaset, in onda quotidianamente con Pomeriggio Cinque.