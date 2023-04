Barbara D’Urso in Rai? La replica sull’addio a Mediaset

Fonte: IPA Barbara D'Urso, cosa ha detto di un possibile futuro in Rai

Le indiscrezioni su Barbara D’Urso alla Rai circolano da tempo. Ma la conduttrice è da tantissimi anni uno dei volti di Mediaset, dove ha condotto numerose trasmissioni televisive in diverse fasce orarie. Che sia giunto il momento di cambiare? La sua replica a una domanda su un possibile futuro in Rai apre a nuove possibilità e non lascia dubbi su un aspetto: la conduttrice si definisce “la donna delle sorprese”, che sia pronta una novità nel futuro?

Barbara D’Urso pronta per la Rai? La sua replica

Barbara D’Urso cambia “casa” ed è pronta per la Rai? Dopo le sue ultime dichiarazioni ha, senza dubbio, messo la pulce nell’orecchio. Perché lei è, insieme ad altri, simbolo di Mediaset, grazie ai tanti programmi TV che ha condotto e all’affetto del pubblico. Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate, anche se negli ultimi anni la sua presenza sul piccolo schermo si è ridotta. Da essere quasi onnipresente, ora è alla conduzione solamente di Pomeriggio Cinque, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

E di questo cambiamento ne ha parlato lei stessa in un’intervista rilasciata a Gente. “La tv per me è un mezzo per arrivare al cuore degli italiani e delle italiane – ha spiegato -. Quando hanno chiuso i miei programmi? Ho detto: ‘Perfetto, mi invento altre cose’. Prima ne facevo tre contemporaneamente? Ora ne faccio quattro, pensi un po’! Faccio Pomeriggio Cinque, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda serie, e poi il Metadurso…”.

Effettivamente, guardando ai suoi tanti impegni di lavoro, il termine che può definirla al meglio è vulcanica. Barbara D’Urso è instancabile, piena di energia e, soprattutto, non chiude nessuna possibilità professionale.

Infatti, sempre nell’intervista rilasciata a Gente, alla domanda su un possibile futuro in Rai ha replicato: “Con me tutto può sempre accadere: sono la donna delle sorprese”.

Nessuna chiusura, ma se mai ogni possibilità viene lasciata aperta. Al momento comunque è impegnatissima in tanti ambiti diversi, compreso il teatro dove calca il palco con sempre grande entusiasmo e gioia, come dimostrano le frequenti storie Instagram del dietro le quinte. Ma sul social non racconta solo il lavoro, perché anche la sua vita privata al momento è molto speciale.

Barbara D’Urso, oltre il lavoro: il momento speciale e privato

Pur essendo una donna di spettacolo Barbara D’Urso al di fuori del lavoro è molto riservata. Anche se di recente ha condiviso su Instagram un momento speciale e privato.

Ma facciamo un passo indietro. Per diverso tempo, infatti, non ha rivelato di essere diventata nonna, fino a quando a Verissimo non ha deciso di condividere la lieta notizia con tutti i suoi fan. Le indiscrezioni, del resto, c’erano già da qualche tempo: non era sfuggita, infatti, una dichiarazione che aveva fatto a chiusura di Pomeriggio Cinque prima delle feste di Natale.

Ma non si è limitata a questo, in occasione della Pasqua ha compiuto un gesto in più: ha pubblicato una foto dolcissima che ritrae la manina della sua nipotina. Uno scatto che non rivela nulla, se non l’infinito amore che prova.

Felice nella vita privata, soddisfatta sul lavoro, Barbara D’Urso non si ferma mai e arriva nel cuore dei tanti italiani che la seguono con sempre grande e immutato affetto. Per lei ora si aprirà un futuro in Rai? Per rispondere a questa domanda non ci resta che attendere.