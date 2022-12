Barbara D’Urso è diventata nonna? Le parole inequivocabili a “Pomeriggio Cinque”

Fonte: IPA Barbara D'Urso è nonna? Il messaggio a "Pomeriggio Cinque"

Barbara D’Urso ha salutato il suo pubblico al termine dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque del 2022, in attesa del ritorno dopo le festività natalizie. Tuttavia, durante i saluti conclusivi, la conduttrice ha espresso alcune parole che hanno destato la curiosità di molti: “Il mio cuore è dei miei due figli, e di un’altra persona…”. Un velo di commozione nel suo messaggio e, soprattutto, tanto stupore tra i suoi telespettatori: la conduttrice è diventata nonna?

Barbara D’Urso nonna? Il messaggio a “Pomeriggio Cinque” desta curiosità

Con l’avvento delle festività natalizie, numerosi programmi televisivi vanno in vacanza in vista del ritorno in tv nell’anno nuovo. Anche Pomeriggio Cinque ha chiuso temporaneamente i battenti, con l’ultima puntata andata in onda nella giornata di ieri. In quell’occasione Barbara D’Urso ha salutato il suo affezionato pubblico, rivelando quando il talk pomeridiano tornerà in onda su Canale5: “Amiche mie e amici miei, ci vediamo il 9 gennaio. Io vi ringrazio per tutto il grandissimo amore che ci avete regalato quest’anno in questa quindicesima edizione di Pomeriggio Cinque“.

Tra i ringraziamenti, un pensiero speciale va al suo pubblico che la segue ovunque e che spesso la difende dalle critiche social: “Vi ringrazio per tutto il grandissimo amore che mi avete dimostrato e portato, seguendomi qui, sui social, fermandomi per strada. Vi auguro un Natale e un inizio anno stupendo, sereno, da passare in armonia. Ricordatevi: la cosa fondamentale nella vita è l’armonia, la gioia, il sorriso e l’amore, di qualunque tipo”.

Tuttavia, durante i saluti conclusivi, le sue parole hanno suscitato curiosità tra gli spettatori, così come la sua commozione: “Ci vediamo in diretta con Pomeriggio Cinque il 9 gennaio 2023. Il mio cuore è dei miei due figli, e di un’altra persona… Ah, mi sono commossa“. Parole parse inequivocabili ai più e che lascerebbero intendere una sola cosa: Barbara D’Urso sarebbe diventata nonna. E quella “persona” a cui si è riferita non sarebbe un uomo o un fidanzato misterioso, ma il suo nipotino o nipotina: è questa l’interpretazione che molti hanno dato.

Barbara D’Urso: i rumors zittiti e il desiderio di diventare nonna

Se fosse vero, sarebbe una grandissima gioia per Barbara D’Urso, che non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare nonna. E uno dei due figli, Giammauro o Emanuele, potrebbe averlo esaudito proprio in questo periodo, come testimonierebbe la commozione a fine puntata. Tuttavia le voci legate alla nascita di un nipotino o di una nipotina circolavano già da tempo, e la stessa “Barbarella” era intervenuta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, per commentarle.

“È uscita questa notizia e non so neanche come sia potuta uscire. Io dei miei figli non parlo, sono molto riservata e soprattutto loro sono molto riservati: la loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarderebbe me se fosse vera, ma soprattutto loro. Sono molto discreti, per cui non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto neanche sì. Comunque sarei pazza di felicità dovesse accadere”: con queste parole il volto Mediaset aveva zittito le indiscrezioni, non confermando né smentendo. Ora, però, il sogno di essere nonna potrebbe rivelarsi una splendida realtà.