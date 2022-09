Barbara D’Urso criticata per la foto in shorts. Ma tutti la difendono

Fonte: IPA Barbara D'Urso su Instagram: criticata per le foto in shorts

Per Barbara D’Urso l’estate sembra non essere ancora finita, e lo dimostrano gli ultimi scatti condivisi su Instagram. Camicia chiara, shorts bianchi e lunghi e vistosi stivali bianconeri: questo è l’outfit con cui la conduttrice Mediaset ha stregato il suo pubblico. C’è chi l’ha criticata per questa scelta e chi, invece, l’ha difesa a spada tratta elogiandone bellezza e sensualità.

Barbara D’Urso in shorts e stivali. È polemica

Settembre è il mese che solitamente coincide con l’inizio della nuova stagione televisiva e il ritorno dei conduttori con i programmi più attesi. Non ha fatto eccezione Barbara D’Urso, che ha ripreso il timone di Pomeriggio 5 tornando a fare compagnia ai suoi affezionati telespettatori. Tuttavia per lei l’estate non è ancora finita, così come non si è ancora esaurita la voglia di sfoggiare look sbarazzini sui propri profili social. Come nel caso dell’ultimo carosello di scatti condivisi su Instagram, che la ritraggono in tutta la sua bellezza.

Seduta in macchina e in piedi in strada, Barbara D’Urso ha optato per un look audace: camicetta dalla tinta chiara, sfarfallanti shorts bianchi e, soprattutto, un paio di lunghi e vistosi stivali bianchi e neri, molto simili agli stivali da cowboy. La conduttrice si mostra in una forma strepitosa e, a dispetto dei suoi 65 anni, sfoggia un fisico da far invidia. Sul volto il suo miglior sorriso, quello che da sempre la contraddistingue, anche a fronte delle ormai consuete critiche che quotidianamente la tempestano sui social.

Sotto il carosello di scatti, infatti, alcuni utenti non le hanno risparmiato critiche sul look sfoggiato, a loro dire più adatto alle ventenni. A difenderla però sono stati i suoi affezionatissimi followers che, ancora una volta, ne hanno sottolineato bellezza, sensualità ed eleganza. Nel bene e nel male, Barbara D’Urso fa sempre parlare di sé e anche i suoi look ormai finiscono quotidianamente sotto la lente d’ingrandimento dei social.

Barbara D’Urso e i nuovi impegni professionali

D’altronde Barbara D’Urso ha abituato i suoi followers a scatti da urlo sfoggiati e condivisi su Instagram. Quest’estate, per esempio, come dimenticare l’elegante trikini bianco che ha fatto impazzire i fan. O, passando a look un po’ più appariscenti, il bikini animalier di metà luglio che è stato apprezzato da tutti. Consapevole della sua bellezza e della tonicità del suo fisico, la conduttrice Mediaset non vuole nasconderlo e anzi ne approfitta per condividere i migliori outfit con i suoi seguaci, seppur conscia del tritacarne mediatico in cui spesso viene gettata.

Archiviati i giorni di piscina, sole e relax, “Barbarella” si è tuffata nuovamente nel mondo che più gli appartiene: quello della tv. Pomeriggio 5 ha preso il via da pochi giorni con il suo consueto appuntamento pomeridiano. Ma non solo: da poco ha infatti annunciato che presto diventerà docente universitaria presso un istituto privato romano, arricchendo così il suo curriculum con questa nuova esperienza professionale.

Ampio spazio, però, è ancora dedicato al suo profilo Instagram, in cui non rinuncia a condividere gli outfit più belli di questo suo magico periodo. Con buona pace dei detrattori.