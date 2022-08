Barbara D’Urso in costume bianco su Instagram: a 65 anni fa ancora sognare

Fonte: IPA Estate 2022, i costumi sfoggiati dalle celeb: scegliete il più bello

Un’estate all’insegna del riposo e del relax. Questa è stata la scelta di Barbara D’Urso, che si sta godendo alcuni giorni di riposo per ricaricare le energie e tornare in onda prima del previsto. E sì, perché Pomeriggio Cinque non solo torna in grande spolvero ma pure in anticipo: la prima puntata è infatti in programma per il 5 settembre, ben prima di quanto preventivato in sede di presentazione dei palinsesti da Piersilvio Berlusconi.

Barbara D’Urso, il costume bianco che fa impazzire

I tempi per pensare al lavoro non sono ancora maturi. Anzi, c’è bisogno di riposo per tornare in onda più carichi che mai. E Barbara D’Urso lo sa bene, dal momento che sta ancora trascorrendo la sua estate all’insegna del relax e della sensualità, quella che ancora riesce a concedersi a 65 anni. Splendida e in perfetta forma, la conduttrice ha sfoggiato un trikini bianco (che ricorda quello di Federica Panicucci) con il quale ha fatto impazzire tutti, pur concedendosi quel pizzico di ironia che la contraddistingue da sempre.

“E lo stacco di gambe nella foto 3?”, ha scritto Barbara D’Urso schernendosi, imputando al grandangolo l’effetto della foto nella quale sembra avere delle gambe lunghissime. Poco male, è comunque apparsa meravigliosa e rilassata, in attesa di tornare in televisione e tenere compagnia a quel pubblico che non l’ha mai abbandonata, neanche quando sembrava che la sua avventura a Mediaset fosse finita. La sua presenza è invece rimasta fissa su Canale5, la rete alla quale ha dedicato la più recente parte della sua carriera (con qualche incursione su Italia1 per La Pupa e il Secchione).

Con la schiena completamente scoperta e con un incrocio a dare importanza al punto vita, Barbara D’Urso ha dimostrato di poter indossare un costume meraviglioso nonostante il tempo che passa e che la rende ancora più bella. Lo ha dimostrato anche col bikini animalier con il quale ha inaugurato le sue vacanze, seguito da altri bikini e dai suoi amatissimi abiti a fiori, che spesso usa come copricostume.

Alle immagini dei suoi momenti di relax, la conduttrice napoletana ha alternato alcune foto che riguardano la sua vita privata. Come il post che ha dedicato a suo figlio Gianmauro, nato il 4 agosto 1986 e oggi medico. Sono esternazioni rare, queste, alle quali Barbara D’Urso concede pochissimo spazio. Non è un mistero, infatti, che tenda a tenere riservate le notizie che riguardano la sua famiglia. I suoi figli, poi, non sono praticamente mai comparsi sui suoi social, se non in pochissime immagini che li ritraggono da bambini.

L’atteso ritorno di Pomeriggio Cinque

Si riparte in anticipo. Il ritorno del programma di pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset concederà ampi stralci all’attualità, con la campagna elettorale ormai nel pieno, ma non mancherà di inserire le consuete parentesi di intrattenimento che da sempre hanno caratterizzato il format.

Di certo, non si tornerà alla concezione precedente, nella quale il gossip costituiva l’elemento centrale dell’intera puntata. Si torna così sull’attualità, presentata secondo la maniera di raccontare di Barbara D’Urso, con l’introduzione dei tavoli e col ritorno dei servizi dei suoi inviati più affezionati.