Federica Panicucci, vacanze alle Maldive: col trikini giallo sembra una ventenne

Vacanze da sogno per Federica Panicucci, che dopo un’intensa stagione televisiva, si sta concedendo delle giornate di relax con la famiglia al completo. La conduttrice sta condividendo con i suoi fan gli scatti di queste vacanze, sfoggiando un fisico impeccabile e trikini da urlo a 54 anni.

Federica Panicucci alle Maldive: il fisico impeccabile

Federica Panicucci si sta godendo una vacanza da favola alle Maldive in compagnia della sua famiglia. Dopo un’intensa stagione televisiva, che l’ha vista al timone di Mattino Cinque, al fianco del giornalista Francesco Vecchi, la conduttrice si sta godendo delle bellissime giornate all’insegna del relax e del divertimento.

Su Instagram la conduttrice sta condividendo con i suoi fan i momenti più belli di questa vacanza: panorami incantevoli, acque cristalline e spiagge bianchissime. Con lei, oltre al compagno Marco Bacini, ci sono anche Mattia e Sofia, i figli avuti dall’ex marito Mario Fargetta.

Felice e innamoratissima, la Panicucci non potrebbe essere più bella e più in forma: ne sono la prova le foto pubblicate sui social, dove sembra una ventenne. Per lei il tempo non sembra passare, e lo dimostra sfoggiando bikini dai colori sgargianti e costumi all’ultima moda che valorizzano il suo fisico tonico e asciutto, come il trikini giallo con il quale si è fatta immortalare in uno degli ultimi post su Instagram.

A completare il look grandi occhiali da sole neri, tanti bracciali ai polsi, cerchi ai lobi (che non passano mai di moda) e la lunga chioma bionda domata in una coda di cavallo: semplicemente impeccabile.

Federica Panicucci, l’amore con Bacini e la carriera a gonfie vele

Federica Panicucci è felice e si vede: per lei è un momento davvero meraviglioso, e non potrebbe essere più soddisfatta della sua vita. L’amore con Marco Bacini, l’imprenditore al quale è legata da qualche anno, procede a gonfie vele, nonostante abbiano deciso di rimandare le nozze senza lo spettro del Covid, che non permetterebbe loro di festeggiare come vorrebbero.

“Lo dico in tutta franchezza, quello che desideriamo per le nostre nozze adesso come adesso è complicato da realizzare, se non impossibile – aveva confessato la conduttrice in una recente intervista -. E siccome abbiamo atteso tanto ci siamo detti di attendere altro tempo, almeno faremo tutto come vogliamo veramente”.

Se la vita privata le sta regalando tantissime gioie e soddisfazioni, lo stesso può dirsi per il versante professionale, dove sta raccogliendo i frutti di una stagione televisiva di successo. Federica Panicucci infatti ha concluso da poco la sua avventura a Mattino Cinque al fianco del giornalista Francesco Vecchi, dopo un anno lungo e proficuo alla guida del programma che è stato riconfermato anche per la prossima edizione.

Ma c’è anche una bella novità per la presentatrice, che nella prossima stagione di Mediaset approderà in prima serata. Sarà al timone della prossima edizione di Back to School, prendendo il posto di Nicola Savino, che dal prossimo settembre andrà a TV8.

Non è un caso che la Panicucci sia stata scelta per questa nuova avventura: è uno dei volti più amati del piccolo schermo, e grazie al suo talento è diventata la regina della mattina di Canale 5. Adesso è tempo di mettersi alla prova con nuove sfide, che non ha mai avuto paura di affrontare.