“Oggi è una giornata speciale”: la gioia di Federica Panicucci su Instagram

Bella, anzi raggiante più che mai. Con la gioia nel cuore (e immersa nel relax di una meritata vacanza) Federica Panicucci ha voluto condividere su Instagram un messaggio speciale per sé ma anche per i suoi tantissimi follower, che ogni giorno la seguono con affetto. A cosa si deve tanto entusiasmo? Il video arriva dopo l’annuncio ufficiale di Mediaset: la conduttrice sarà al timone della prossima edizione di Back to School, approdando in prima serata.

Federica Panicucci, il messaggio per i fan su Instagram

Sapevamo già della lieta notizia quando Pier Silvio Berlusconi ha presentato i nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023, ma sentirlo dalla diretta interessata è tutta un’altra storia. “Volevo farvi un saluto, la nostra vacanza procede benissimo – ha detto Federica Panicucci nelle storie di Instagram -. Spero che mi sentiate perché stasera c’è un po’ di musica”.

L’amatissimo volto di Canale 5 si sta godendo al momento la sua meritata vacanza, dopo un lungo (ma prolifico) anno al timone di Mattino Cinque, al fianco del giornalista Francesco Vecchi. Programma che è stato riconfermato, ma con una sorpresa che nessuno si aspettava: la conduttrice nella prossima stagione televisiva approderà in prima serata.

“Oggi è una giornata particolarmente bella – ha proseguito la Panicucci – perché ieri sera è stato ufficializzato il mio nuovo programma, Back to School, e sono veramente molto molto felice. Quindi volevo condividere con voi questa gioia, ringraziarvi per i tanti messaggi che mi sono arrivati. E oggi è una giornata ancora più speciale, quindi vi mando un bacio, un saluto e a presto!”

“Back To School”, Federica Panicucci sbarca in prima serata

Potremmo elencare mille ragioni che rendono Federica Panicucci una delle donne più amate della televisione italiana. Bellissima e sempre in gran forma, negli anni ha saputo coltivare il suo talento mettendosi alla prova con tanti programmi e show, per diventare infine la regina indiscussa della mattina di Canale 5. Sempre elegante nei suoi abiti di gran classe, mai sopra le righe e con quel garbo che ricorda le conduttrici di un tempo.

Il fatto che sia stata scelta per una prima serata è un ulteriore premio per il suo talento e la sua esperienza. La conduttrice sarà al timone della seconda edizione di Back to School, programma rodato in prima istanza da Nicola Savino che, svestiti i panni di opinionista dell’Isola dei Famosi, ha scelto di passare a TV8 a partire dal prossimo settembre. Per la Panicucci questo passaggio di consegne vuol dire due cose: non solo approdare in prima serata, ma anche tornare su Italia 1 dopo quasi tredici anni.

Prima di passare a Canale 5 – i fan lo ricorderanno – Federica ha condotto La Pupa e il Secchione con Enrico Papi, confezionando l’edizione dello show più seguito di sempre e che ancora oggi resta imbattuta, nonostante sia passata nelle mani di Barbara D’Urso (anche lei confermata nei palinsesti Mediaset, tra l’altro).

La scelta di Berlusconi non è affatto casuale. La prima edizione di Savino, infatti, non ha registrato gli ascolti sperati, ragion per cui non era così scontato che ne venisse riconfermata una seconda. Con Federica Panicucci, Mediaset spera di risollevare le sorti del programma, per la gioia del suo affezionato pubblico che di certo non vede l’ora di seguirla in questa nuova avventura televisiva.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.