“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi perde uno dei suoi opinionisti

Isola dei Famosi 2022, i look di Ilary, tra trasparenze e dettagli nude

La prossima stagione televisiva si preannuncia ricca di cambiamenti, ma sorprende venire a conoscenza del fatto che Ilary Blasi potrebbe perdere uno dei suoi opinionisti all’Isola dei Famosi. Nessuna notizia ufficiale, eppure si fanno sempre più pressanti le voci sul cambio di rete di Nicola Savino, pronto a sbarcare su Tv8.

Isola dei Famosi, Nicola Savino lascia il reality di Ilary Blasi

Si dice in genere che “squadra che vince, non si cambia”, ma pare che per cause di forza maggiore la conduttrice Ilary Blasi sarà costretta a dire addio a uno dei suoi opinionisti. L’Isola dei Famosi 2022 sta riscuotendo un grande successo, col favore di un pubblico sempre più appassionato alle vicende dei naufraghi sbarcati in Honduras tra fame, mosquitos, flirt (o presunti tali) e litigi.

Ma a dare forza a questa edizione del reality di Canale 5 è certamente la presenza dei due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che tra l’altro ha condotto l’Isola dopo Simona Ventura. Ed è proprio lui che, secondo quanto riportato da Pipol Tv, si prepara a lasciare Mediaset per affrontare una nuova avventura televisiva su Tv8.

Se la notizia fosse confermata, sarebbe una grande perdita per il reality. Nicola Savino, ex volto de Le Iene e in ultimo conduttore di Back to School, ha portato in studio una ventata di simpatia e allegria. Mai sopra le righe e sempre puntuale con le sue battute, Savino è stato sicuramente una delle carte vincenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Potremmo citare tante “chicche”, come le simpatiche prese in giro a Ilary Blasi o il corteggiamento sfrontato alla bella Cloe D’Arcangelo, amica di Estefania Bernal spesso ospite in studio. O ancora i siparietti in combo con Vladimir Luxuria, con la quale c’è un feeling spontaneo e naturale che ha catturato subito il cuore degli spettatori.

Nicola Savino come Caterina Balivo, la mossa di Tv8

Il canale Tv8 si sta preparando a un palinsesto autunnale di tutto rispetto e per farlo attinge dalle altre reti. Nicola Savino con molta probabilità uno dei conduttori su cui il canale in chiaro di Sky sta puntando maggiormente e si vocifera che per lui ci siano già pronti ben due format diversi. Il primo dovrebbe essere uno show in primissima serata, subito dopo la messa in onda del TG, mentre il secondo sarebbe addirittura un reality show che non va in onda da diverso tempo. Il passaggio a Tv8 avrebbe anche un’altra implicazione: oltre a lasciare il suo ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi, Savino non condurrebbe più Back to School su Italia 1, che potrebbe non essere rinnovato per una seconda stagione.

Il destino di Nicola Savino, dunque, si incrocia con quello di un’altra amatissima conduttrice: anche Caterina Balivo è pronta a sbarcare su Tv8. Per lei la rete ha preparato il dating show inedito Chi vuole sposare mia mamma?, un programma “cucito su di lei”, come ha affermato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, dove figli e figlie cercheranno un compagno o, perché no, l’anima gemella per le proprie madri single da troppo tempo.