Enrico Papi abbandona l’Isola? Il gesto di Ilary Blasi su Instagram

La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è iniziata col botto. Da giorni non si fa altro che parlare del possibile abbandono di Enrico Papi, nuovo opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi con la quale, stando ai rumors, i rapporti sarebbero piuttosto tesi. Contrasti dettati dalla presenza di un Papi troppo “ingombrante” che, con il suo comportamento, avrebbe indispettito persino i vertici di Mediaset. E mentre tali voci prendono sempre più piede, il gesto di Ilary su Instagram alimenta ulteriori sospetti. Coincidenza o piano ben studiato?

L’inaspettato incontro tra Ilary Blasi e Nicola Savino

Le coincidenze esistono, ma questa ha proprio dell’incredibile. La seconda puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 24 aprile, ha sollevato un bel polverone in merito all’ultimo arrivato nel cast di opinionisti. A occupare la poltrona in studio al fianco di Vladimir Luxuria, c’è un Enrico Papi in un ruolo ben diverso da quello a cui siamo abituati. Parliamo di un conduttore navigato, la cui esperienza ed esuberanza faticano a restare “in panchina” subordinati alla conduttrice Ilary Blasi.

Sarebbe stato proprio un gesto di “insubordinazione” ad accendere gli animi della padrona di casa e quelli di tutta Mediaset al punto che, secondo un’indiscrezione lanciata da Pipol, la presenza di Enrico Papi nel reality show sarebbe già a rischio. Neanche a dirlo, questa voce ha fatto il giro del web e dei giornali in men che non si dica, dividendo il pubblico tra gli affezionati dell’opinionista che non vedevano l’ora di rivederlo in tv e chi, al contrario, non lo ritiene adatto al ruolo e auspica il ritorno di Nicola Savino.

Proprio quest’ultimo, in modo del tutto inaspettato, ha fatto capolino sul profilo Instagram della conduttrice. Intenta a festeggiare il compleanno in Marocco con il nuovo fidanzato Bastian Muller, Ilary ha incontrato il suo ex compagno di avventura a Marrakesh. Insieme hanno pranzato, scherzato e persino spento le candeline e tutto è stato documentato nei minimi dettagli da entrambi a mezzo social.

La strana coincidenza alimenta i sospetti

Pochi video divertenti (e divertiti) sono bastati ad alimentare ulteriormente i sospetti sulla possibilità che Enrico Papi lasci effettivamente l’Isola dei Famosi a neanche un mese dall’inizio. Il nome di Nicola Savino era già emerso tra una voce e l’altra, quando – a detta di Pipol – la bella Ilary avrebbe ripetutamente auspicato il suo ritorno nel reality show per riprendere la sua poltrona da opinionista.

Ci vuole molto poco a scatenare il gossip e l’incontro inaspettato tra i due conduttori (lui è attualmente impegnato a TV8) a molti è sembrato molto più di una semplice coincidenza. Forse qualcosa realmente bolle in pentola? La Blasi sta architettando un piano per far fuori Enrico Papi?

L’ipotesi dell’addio di Enrico Papi all’Isola

Mentre il pubblico continua a dividersi tra chi ritiene Enrico Papi fin troppo preparato per essere un semplice opinionista e chi, al contrario, crede che la sua presenza ingombrante non giovi al programma di Canale 5, sembra sempre più improbabile l’ipotesi del suo abbandono definitivo dell’Isola dei Famosi.

In questa calda settimana Papi ha preferito non commentare direttamente le voci, limitandosi a mostrarsi sui social con gli addominali in bella vista. Un modo per non darvi troppo peso, insomma.

Stando a quanto appreso da Fanpage, Papi sarebbe comunque fuori pericolo (almeno in parte) “Innanzitutto per ragioni contrattuali. In mancanza in inadempienze vere e proprie, contravvenire a quanto messo nero su bianco su un contratto che regola una prestazione professionale finirebbe per rivelarsi controproducente, soprattutto in termini di costi, per la rete”. Inoltre “L’ipotesi momentaneamente più probabile consiste in un intervento autorale mirato a ‘placare’ Papi [sulla scia di quelli di Pier Silvio Berlusconi al GF Vip, ndr], ridimensionando la sfera dei suoi interventi al ruolo per il quale è stato ingaggiato”.