“Enrico Papi fuori dall’Isola”: l’indiscrezione divide il pubblico

Enrico Papi è il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi da sole due puntate, ma potrebbe già essere fuori dal programma. L’indiscrezione, lanciata The Pipol Gossip, ha fatto già il giro del web, dividendo il pubblico. Non ci sono conferme o smentite ufficiali al momento, ma la notizia ha fatto eco dato che, già da giorni, si parlava dei forti contrasti tra Papi e la padrona di casa Ilary Blasi, a quanto pare amplificati da un gesto avvenuto durante la scorsa puntata.

Isola 2023, è guerra tra Enrico Papi e Ilary Blasi: poltrona a rischio

L’Isola 2023 è già in fiamme, ma non in spiaggia, bensì in studio. Infatti, da giorni si ripercorrevano voci di presunti contrasti tra Enrico Papi, nuovo opinionista al posto di Nicola Savino, e la conduttrice Ilary Blasi. Pare, infatti, che tra i due non scorra buon sangue, e se inizialmente sembravano solo i soliti pettegolezzi che spingono il lancio di un reality, dopo la puntata di lunedì 24 aprile sembra che l’annuncio dell’addio di Enrico Papi, dopo solo due puntate, sia imminente.

A lanciare la bomba ci ha pensato la pagina The Pipol Gossip, che parla di un’accesa conversazione ai vertici Mediaset per sostituire l’opinionista già dalla prossima puntata, in onda martedì 2 maggio: “La partenza di Enrico Papi, non brillantissima, nel ruolo di opinionista ‘per’ Ilary Blasi è stata disastrosa”. Pare che la presentatrice, anche dietro le quinte (dopo la frase di apertura della prima puntata), abbia più volte invocato un ritorno di Nicola Savino, facendo continui paragoni tra lui e il nuovo opinionista.

“C’è un gesto però che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset – ha svelato The Pipol Gossip – ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore”. Un gesto fuori luogo che non è piaciuto a nessuno, una euforia eccessiva, che, secondo le indiscrezioni, svelano una sua insicurezza in questo ruolo, come se cercasse di riappropriarsi di quello di conduttore.

“Enrico Papi fuori dall’Isola”: e il pubblico si divide sui social

La decisione pare imminente: Enrico Papi lascerà l’Isola dei Famosi, e potremmo non ritrovarlo in studio già la prossima settimana. In attesa di conferme o smentite ufficiali, The Pipol Gossip preannuncia che potrebbe essere lui stesso a decidere di lasciare il reality: “Le riunioni accesissime sono in corso. Papi, in ogni caso, dimostra l’ennesima scelta non azzeccata, dopo una serie di flop televisivi”.

Il pubblico, intanto, si divide: alcuni sono favorevoli alla sua uscita di scena, ed è partito già il toto sostituto per chi vorrebbero al fianco dell’inossidabile Vladimir Luxuria. “Troppo maleducato e presuntuoso” si legge nei commenti più gettonati, una fetta (molto corposa) dei social si schiera contro di lui, in difesa di Ilary Blasi, che si vede “derubata” del suo ruolo da un opinionista troppo zelante.

Ma c’è anche chi, nonostante il grande successo di queste due prime puntate dell’Isola 2023 (che ha già fatto ascolti più alti dell’intera stagione appena conclusa del GF Vip), vorrebbe tenere Papi per spezzare la monotonia. Infatti, secondo alcuni, Ilary Blasi è apparsa distaccata, annoiata, aggressiva, e Enrico potrebbe portare quella freschezza necessaria. Chi la spunterà? Non ci resta che aspettare martedì 2 maggio per scoprirlo.