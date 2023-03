“GF Vip”, duro rimprovero di Signorini: “Limite superato”. L’intervento di Pier Silvio Berlusconi

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 si apre con un duro rimprovero di Alfonso Signorini, rivolto ai concorrenti. Quanto accaduto nella precedente diretta ha generato indignazione, per i toni utilizzati ai limiti della violenza verbale e per gli atteggiamenti aggressivi, al punto che anche l’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi è stato costretto ad intervenire. Per questo, il conduttore riprende severamente il cast: “Avete e abbiamo dato un brutto spettacolo“. E si scusa con il suo pubblico.

“GF Vip”, Signorini striglia i concorrenti: “Limite superato”

Al Grande Fratello Vip 7 il limite è stato superato, e Alfonso Signorini ora ci mette la faccia. Dopo le polemiche scaturite in seguito alla scorsa puntata, il conduttore si è ritagliato uno spazio importante in apertura della nuova diretta. E l’ha fatto per riprendere severamente i concorrenti, rei di aver proposto una brutta pagina televisiva tra urla e aggressività negli atteggiamenti, sino a rasentare la violenza verbale. “Il GF Vip è un reality, e i reality sono per natura i programmi più veri, quelli che rispondono alla realtà per tante ragioni, perché andiamo in diretta e non ci sono filtri”: così inizia il lungo discorso del conduttore, che non può non approfondire la questione.

Fa sì notare come il GF Vip sia un reality “pericoloso”, in cui i concorrenti sono esposti quotidianamente al rischio di scivolare in brutti episodi, ma spiega come ora ogni limite sia stato superato: “Voi, in particolare, siete quelli più esposti perché andate in diretta 24 ore su 24. Questo vi espone a rischi: il reality non può essere per sua natura un programma politicamente corretto, ma che aderisce alla realtà. Un programma fatto di emozioni, risate, litigate. La difficoltà è il rispetto del limite, pur in un programma così pericoloso: bene Vipponi, questo limite è stato superato“.

Pier Silvio Berlusconi, la decisione sul “GF Vip” dopo la bufera

Quanto mostrato dal Grande Fratello Vip 7 nella precedente puntata non è passato inosservato, e anche Pier Silvio Berlusconi non ha risparmiato critiche. Ha fatto parlare di sé, infatti, la scelta dell’Amministratore Delegato di Mediaset di bloccare la replica della scorsa puntata, che sarebbe dovuta andare in onda su La5 come di consueto. E Alfonso Signorini lo fa presente ai suoi ‘Vipponi’, a dimostrazione di quanto il loro comportamento sia stato incivile.

“La scorsa puntata ha segnato il superamento di un limite. Al punto che l’editore di questa azienda è intervenuto direttamente, manifestando il suo disappunto molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti”, ha spiegato il conduttore ai concorrenti. E aggiunge: “Si sono superati i limiti per le parolacce, per l’atteggiamento, troppo spesso aggressivo nel vostro relazionarvi. Per cui è necessario che noi, tutti insieme, chiediamo scusa al pubblico a casa che ci guarda. Avete e abbiamo dato un brutto spettacolo. Uno spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani, di cui siamo ospiti”.

Alfonso Signorini: le scuse al pubblico e l’avvertimento ai ‘Vipponi’

La reprimenda di Alfonso Signorini è severa ma necessaria. Così come necessarie sono le scuse al pubblico del Grande Fratello Vip 7, che arrivano repentine a nome suo e di tutto il cast: “Vorrei che questa sera tutti quanti ci scusassimo. Vogliamo tornare ad essere un esempio di televisione che continua a non prendersi sul serio, nella sua leggerezza, ma una televisione garbata e civile. Senza che io venga accusato di essere un inquisitore: il mio è semplicemente un richiamo alle norme della buona educazione, di cui la televisione deve farsi portavoce”.

Infine, un avvertimento ai ‘Vipponi’ sul loro futuro: d’ora in poi ogni atteggiamento offensivo e volgare verrà sanzionato con l’immediata squalifica. “Da questa sera, qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più tollerata. Se – aggiunge Signorini – sentiremo ancora tante parolacce e l’atteggiamento diventa violento ed aggressivo, ci sarà l’espulsione immediata. Saremo non rigidi, rigorosissimi. Vi ho avvisato. Manca poco, sforzatevi”.