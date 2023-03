“GF Vip 7”, Donnalisi al capolinea: il Van-gate colpisce ancora

Il Van-gate è stato ancora al centro anche della puntata numero trentotto del Grande Fratello Vip 7. Nella diretta del 2 marzo, condotta come di consueto da Alfonso Signorini, ha infatti tenuto nuovamente banco ciò che si sono detti e che hanno fatto Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nel Van ormai più famoso d’Italia

In particolare, ciò che ha fatto ancora discutere è il gesto di Edoardo Donnamaria che, durante la famosa notte del Van, ha “tastato” la protesi della Murgia mandando su tutte le furie Antonella Fiordelisi che stavolta davvero pare non voglia più saperne di lui. O almeno così sembra.

Gf Vip 7, Van-gate: Donnalisi in crisi

Di crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi da spettatori ne abbiamo viste tante ma stavolta pare proprio che la storia tra i due sia arrivata al capolinea.

Dopo giorni di lacrime e chiarimenti falliti, Antonella ha infatti deciso di troncare la relazione ammettendo in più occasioni di non potersi fidare di più di Edoardo, benché provi ancora forti sentimenti per lui.

La crisi dei Donnalisi ha paradossalmente portato anche a una sorta di avvicinamento tra Antonella e Oriana Marzoli che stranamente si è schierata dalla parte di quella che fino a poco tempo fa era la sua nemica giurata.Oriana, infatti, da donna gelosa qual è ha ammesso di comprendere il punto di vista della vippona campana, cosa che a molti è sembrata una mera scusa per mettersi al centro dell’attenzione come ha dichiarato in diretta Edoardo Tavassi.

Improvvisa solidarietà femminile di Oriana a parte, la grande crisi apparentemente irreversibile tra Edoardo e Antonella ha come al solito creato schieramenti dentro e fuori la Casa.

Nel dettaglio l’ennesimo litigio dei Donnalisi non ha fatto che alimentare la convinzione di Edoardo Tavassi e altri nella Casa, e Orietta Berti in studio, che Antonella stia giocando di vittimismo per puntare direttamente alla vittoria.

Antonella ed Edoardo: il confronto con Nicole Murgia

La puntata del Gf Vip del 2 marzo è stata anche caratterizzata da un duro confronto in studio tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia.

La Murgia, in particolare, si è detta molto risentita di alcune illazioni di Antonella: “Non voglio scendere al tuo livello per i commenti che hai fatto su di me il giorno dopo alla mia uscita. Mi sembra che tu vuoi cavalcare quest’onda ma ne abbiamo le scatole piene” ha affermato l’ex concorrente parlando con la Fiordelisi.

“Fa la gatta morta con tutti” è stata la frase che, tra le altre, la Fiordelisi in più di un confessionale ha ripetuto nell’attaccare la Murgia e cambiando palesemente idea rispetto alla puntata di lunedì in cui, come ha sottolineato giustamente Alfonso Signorini, Antonella aveva più volte ripetuto che Nicole era ”innocente” e che il solo e unico colpevole della tastatina alla protesi era Edoardo.

“Come può essere credibile una ragazza che fino alla scorsa settimana fa credeva ci provassi con Alberto?” ha tuonato a un certo punto durante il confronto in studio proprio Donnamaria il quale, nonostante tutto, è sembrato ancora una volta possibilista sul proseguo (anche fuori dalla Casa) della relazione con Antonella che, prima di lasciare lo studio, ha a sua volta chiarito “Non voglio Edoardo nella mia vita, se mi cerca fuori non mi trova”. Sarà davvero la fine per i Donnalisi?