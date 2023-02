“GF Vip”, Donnamaria ha tradito la Fiordelisi? Il gesto che scatena la bufera

Fonte: IPA Edoardo Donnamaria ha tradito Antonella? Il gesto al "GF Vip"

Al Grande Fratello Vip 7 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano proprio non trovare pace. La coppia è in crisi, negli ultimi giorni la concorrente ha messo in seria discussione il loro rapporto distaccandosi da lui. Ma a far discutere, questa volta, è il progressivo avvicinamento del volto di Forum ad un’altra coinquilina: Nicole Murgia. Un video mostra infatti Edoardo accarezzare l’attrice, sino a quando la sua mano non si spinge oltre: il gesto che fa infuriare i fan dei “Donnalisi”, che gridano al tradimento gettando il Vippone nella bufera.

Edoardo Donnamaria si avvicina a Nicole Murgia: il gesto al “GF Vip”

Il fil rouge di questo Grande Fratello Vip 7 è uno ed uno soltanto: il controverso rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ormai da inizio reality la loro relazione è oggetto di discussione e, anche in puntata, Alfonso Signorini ha più volte approfondito la questione dai continui ed inaspettati risvolti sentimentali. Un rapporto di amore e odio, di tira e molla, di allontanamenti e riavvicinamenti continui. Moltissimi i sostenitori dei “Donnalisi” che non si rassegnano alla possibilità di una loro rottura; molti, però, anche i detrattori della coppia che vedono nei loro scontri un amore tossico destinato a non trovare continuità.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è il gesto di Edoardo Donnamaria, che negli ultimi giorni si è avvicinato sensibilmente a Nicole Murgia. Un video circolante sul web, in particolare, mostra il concorrente intento a chiacchierare con alcuni coinquilini mentre poggia il braccio sopra l’attrice. Sino a quando, con fare sospetto, la sua mano scivola sul suo seno, accarezzandolo per pochi istanti di secondo. Un gesto imperdonabile per i fan dei “Donnalisi”, che vedrebbero in questa mossa di Edoardo un vero e proprio tradimento ai danni di Antonella.

Edoardo, è tradimento ad Antonella? L’eterna crisi tra i “Donnalisi”

L’avvicinamento di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia è per molti sospetto e fa storcere il naso a numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip 7. La crisi con Antonella Fiordelisi è ormai ufficialmente aperta e, proprio in questi giorni di riflessione per la coppia, il volto di Forum sembra aver rivolto le sue mire altrove. Edoardo e Nicole sono sì grandi amici, facendo parte dello stesso gruppo della Casa, quello degli “Spartani”, ma molti lo accusano di averci messo poco tempo a dimenticare Antonella, “tradendola” per di più con una delle sue principali rivali a Cinecittà. Intanto si avvicina un’altra puntata del reality e, questa sera, saranno numerosissimi i nodi da sciogliere.

Ampio spazio verrà sicuramente dedicato all’ennesima crisi dei “Donnalisi”, che ormai da mesi stanno monopolizzando le puntate del Grande Fratello Vip 7 generando dibattiti in diretta dentro e fuori dalla Casa. Ma Alfonso Signorini tornerà sicuramente ad affrontare il caso “Van” e i provvedimenti contro Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: cosa si sono realmente detti quella notte? Resta inoltre aperto il televoto per decretare il preferito del pubblico: oltre ai 4 Vipponi condannati dal provvedimento, a giocarsela sono anche Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Il reality si avvia spedito verso la finalissima del 3 aprile, ma sono ancora numerosi i colpi di scena in programma.