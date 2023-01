“Non ce la fa più”: l’appello dei concorrenti del “GF Vip” per Donnamaria

Fonte: IPA Alfonso Signorini al GF Vip

È da dopo la puntata di lunedì scorso che nella Casa del Grande Fratello Vip c’è un enorme tensione. A causarla, l’ennesima crisi scoppiata tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

La scintilla che ha infuocato di nuovo gli animi dei due concorrenti sono state le scuse per la nomination che proprio Edoardo ha posto a Oriana Marzoli e che hanno fatto a dir poco infuriare Antonella.

“Non ce la fa più”: i concorrenti del GF Vip dalla parte di Edoardo Donnamaria

Dopo la puntata di lunedì scorso è scoppiata una nuova (ennesima) crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta, fatali sono state le scuse che il ragazzo ha posto a Oriana Marzoli (acerrima nemica di Antonella) dopo averla nominata.

Giorno dopo giorno, la situazione tra i due è degenerata tanto che entrambi hanno minacciato di abbandonare la Casa. Antonella ha detto di volersene andare perché, fondamentalmente, non si sente capita dall’uomo che ha ammesso di amare; Edoardo invece ha detto che uscirà dalla porta rossa qualora la Fiordelisi dovesse per l’ennesima volta passare per vittima della situazione durante il programma.

Al di là delle minacce di lasciare il gioco, sembra che Edoardo stia accusando fisicamente la situazione e alcuni concorrenti – palesemente schierati dalla sua parte – sono apparsi molto preoccupati.

A lanciare l’allarme è stato in particolare Luca Onestini che, preoccupato per Edoardo, ha rivelato: “Ieri forse voi non l’avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono stufato. Quando vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare vomitare lì dietro, perché sta male già appena alzato e non ce la fa più, sento di doverlo aiutare” ha affermato il vippone “Questa situazione lo sta massacrando. Ma voi non vi rendete conto”.

Fonte: IPA

Edoardo Donnamaria in crisi: la preoccupazione degli amici

Luca Onestini non è stato l’unico a notare il palese malessere di Edoardo Donnamaria, anche Edoardo Tavassi si è reso conto che l’amico non sta affatto bene.

“Ieri sera l’ho trovato che dormiva al freddo, scalzo, a – 6 gradi. Io sono andato là, gli ho messo la coperta e gli ho detto: ‘ma stai dormendo qua?’, si era addormentato da solo, tutto scalzo, credimi faceva un freddo…” ha raccontato in concorrente romano a cui ha fatto eco anche Attilio Romita che, a quanto pare, ha sentito Edoardo anche parlare da solo.

Gli inquilini che vivono quotidianamente i Donnalisi (questo il nome che i fan hanno dato alla coppia) ormai sono convinti che i due abbiano a tutti gli effetti una relazione tossica in quanto, tra l’altro, non è la prima volta che affrontano una crisi in maniera così dura ed eccessiva.

In queste ore, Antonella ha anche lanciato pesanti accuse contro Edoardo e che Donnamaria ha subito negato ammettendo, invece, in uno sfogo con gli amici di essere succube della ragazza. Affermazione davanti alla quale Romita si è dimostrato quasi comprensivo: “Ami Antonella e si vede, ma fuori ti aspetta una vita di una donna che non ti metterà mai al primo posto”