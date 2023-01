Crisi di coppia al “GF Vip”: chi ha minacciato di abbandonare la Casa

Fonte: IPA Alfonso Signorini il presentatore del GF Vip

Gli strascichi della puntata di lunedì del Grande Fratello Vip ancora si fanno sentire all’interno della Casa. In particolare, una nuova crisi è scoppiata tra due concorrenti che da qualche mese fanno coppia fissa (tra alti e bassi).

La lite in questione è legata a Oriana Marzoli la quale ha ricevuto delle scuse da un coinquilino per la nomination. Scuse che qualcuno proprio non ha mandato giù.

GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi di nuovo in crisi e minacciano di uscire

La coppia in crisi dopo la puntata di lunedì scorso è ovviamente quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. A quanto pare la schermitrice salernitana non avrebbe preso troppo bene le scuse per la nomination che il fidanzato ha posto all’acerrima nemica Oriana Marzoli.

La vippona ha preso talmente male il gesto del fidanzato che i due si sono ignorati per diverse ore fino a che Nicole Murgia, dopo aver parlato con Antonella, non ha annunciato che l’amica ha intenzione di lasciare la casa in preda a un attacco d’ansia.

Edoardo, a quel punto, non ha potuto fare a meno di chiedere spiegazioni e la Fiordelisi è stata molto chiara in merito: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima. Se tu non capisci perché sto male, allora significa che tra noi non funziona. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana”.

Non contenta dello sfogo Antonella ha anche aggiunto: “Sei diventato energia negativa per me. Oriana mi ha offesa, sei un bugiardo, non ti riconosco più basta! Mi mandi energie negative e mi fai stare male. Io me ne voglio andare basta, me ne voglio andare”.

Fonte: IPA

GF Vip, Edoardo Donnamaria: “Lunedì esco”

Come abbiamo visto capitare più volte durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria non ha preso bene la reazione di Antonella e, sfogandosi a sua volta con Milena Miconi, ha usato parole tutt’altro che tenere nei confronti della ragazza.

“Questa sta fuori de testa” – ha detto Edoardo alla coinquilina – “Ma come le viene in mente di comportarsi in questa maniera? Io le critiche che le faccio, le faccio perché vorrei che lei cambiasse certe cose in primis per lei e poi solo dopo per me e il nostro rapporto. Non posso sempre darle ragione”.

“Eppure” – ha continuato il vippone romano – “Mi dice ‘i miei ex erano sempre dalla mia parte’. Lei sta fuori. Lei in questo gioco sembra una bambina in un negozio di caramelle. Io qui dentro sono l’unico che le vuole davvero bene e che le fa notare se sbaglia“ e, ha minacciato, “Se in puntata lunedì esce fuori che sono io il cattivo stavolta vado via”.

Edoardo Donnamaria, d’altronde, ha sempre accusato l’idea di essere visto come “carnefice” nel rapporto con la Fiordelisi e di non essere messo nelle condizioni di spiegare la sua posizione durante le passate liti con la ragazza in diretta. Chissà questa volta come finirà e se davvero il vippone manterrà la promessa lanciata di lasciare la Casa…