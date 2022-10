“GF Vip”, scatta il primo bacio tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il primo bacio tra due dei concorrenti. I Vipponi in questione sono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che, durante una serata fatta di provocazioni e giochi, si sono lasciati andare avvicinandosi sempre di più e “rubandosi” a vicenda dei baci.

Antonella e Edoardo, il primo bacio al “GF Vip”

Come ogni edizione del Grande Fratello Vip che si rispetti, oltre alle polemiche e ai litigi c’è qualcos’altro che attira l’interesse degli spettatori, soprattutto di quelli più affezionati al programma che seguono anche le dirette h24 giornalmente. Senza dubbio, tra le dinamiche di maggior impatto ci sono quelle amorose, basti pensare al seguito che hanno avuto le storie come quelle di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, oppure Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma anche (volendo tornare molto indietro con gli anni) Katia e Ascanio. E anche quest’anno c’è già qualche Vippone che si è avvicinato sempre di più, iniziando a far sognare il pubblico.

Si tratta questa volta di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che durante la serata del 7 ottobre hanno iniziato a provocarsi e a giocare come se fossero nel film Disney Lilli e il Vagabondo. Ma se i due cagnolini del cartone animato dividevano uno spaghetto per poi far toccare i musi per un bacio, i due Vipponi hanno diviso un biscotto fino a far sfiorare le loro labbra in giardino tra risate complici e sguardi intensi.

Nonostante questo, però, inizialmente Antonella ha cercato di non assecondare Edoardo per un vero e proprio bacio al di fuori del gioco, nonostante Edoardo abbia cercato di rubarne uno. Perseverare a volte è la scelta giusta, infatti i due concorrenti dopo essere rientrati in Casa si sono lasciati andare ad effusioni sul divano, parlando anche del loro rapporto e dei dubbi che Antonella ha avuto su di lui e sulla sua sincerità. “Impazzirai o no?” le ha chiesto lei, riferendosi al suo essere un po’ schiva senza lasciarsi andare del tutto.

Antonella Fiordelisi, i suoi dubbi su Edoardo

La fiducia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip può essere messa a dura prova, perché spesso non si ha la reale percezione di ciò che si vive essendo rinchiusi h24 in un contesto che è tutt’altro che simile a quello reale.

Le emozioni possono intervallarsi tra negative e positive e, prima del bacio con Edoardo, Antonella Fiordelisi si era già confidata con il coinquilino Attilio Romita proprio riguardo al suo interesse per il volto di Forum. Nonostante ci sia l’attrazione fisica e provi simpatia per lui, la concorrente è attanagliata da forti dubbi sulla sua sincerità. “Mi piace, però non mi fido tanto“, ha confessato al giornalista. Proprio per questo i suoi comportamenti, anche durante i momenti di intimità con Edoardo, sembrano sempre accompagnati da un freno a mano che lei stessa è pronta a tirare qualora dovesse lasciarsi andare troppo.

Complice la paura di stare male e affrettare la situazione, Antonella è sicuramente con i piedi ben piantati in terra, ma allo stesso tempo riesce a godersi i bei momenti che potrebbero rivelarsi l’inizio di una relazione come tante altre nate all’interno della Casa.