“GF Vip 7”, irrompe l’ex di Antonella Fiordelisi: un confronto di cui non avevamo bisogno

Il GF Vip è così, pensi di averle viste tutte e invece ad ogni puntata ti ritrovi a dover ribaltare ogni tua certezza. Negli ultimi giorni si era intuito – chi segue il gossip lo sa – che questa serata ci avrebbe regalato qualche colpo di scena, ma ciò a cui non eravamo preparati era il faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e niente meno che il suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa. Un confronto di cui, in tutta onestà, avremmo potuto fare a meno.

L’ex di Antonella Fiordelisi irrompe al “GF Vip”

“Ex” è il termine con cui in genere si sintetizza lo status di “non più fidanzato”. Eppure quando Gianluca Benincasa ha fatto capolino nel cortile della Casa più spiata d’Italia, invitato da Alfonso Signorini, i suoi sembravano a tutti gli effetti gli occhi di chi non è riuscito a lasciarsi alle spalle la sua storia d’amore. Le sue parole dirette ad Antonella Fiordelisi non hanno fatto altro che confermare tutto questo: Gianluca si è sentito ferito prima di tutto da ciò che siti e giornali hanno fatto girare a proposito della loro relazione, poi anche dal nuovo flirt con Edoardo Donnamaria.

“Guardami negli occhi, sono qui per parlarti – ha esordito nel faccia a faccia con l’ex fidanzata, impegnata nell’avventura al GF Vip 7 -. Non sono venuto qui per andare contro di te in nessun modo, anzi. È stato detto tanto su di noi. Io sono stato un mese e mezzo a non dire una parola. Voglio dire una cosa a tutta Italia, io e lei ci siamo lasciati a fine giugno”. E poi ha aggiunto un dettaglio che ha fatto storcere il naso persino a Signorini (che è quanto dire): “Ci siamo lasciati perché vivesse questa avventura senza intoppi e io questo l’ho accettato”.

Antonella Fiordelisi, Gianluca è ancora innamorato di lei

La Fiordelisi ancora freezata non ha potuto proferir parola, mentre Gianluca imperterrito andava avanti come un fiume in piena a vomitarle addosso le sue emozioni. “I sentimenti non si possono stoppare con un pulsante – ha affermato il mental coach -. Lei sa benissimo che sono innamoratissimo di lei, come io so che lei è ancora innamorata di me”.

Cosa che, appena un paio di minuti dopo, la stessa Antonella ha prontamente smentito confermando che quel sentimento, un tempo amore, si è ormai trasformato in un semplice affetto. Del resto, come ha ben detto Signorini, “L’amore è un’altra cosa. Il bene per fortuna rimane anche quando l’amore se ne va”.

Cosa non ci è piaciuto di questo confronto

No, non avevamo bisogno di questo confronto. E a dirla tutta siamo convinte che non ne avesse bisogno neanche Antonella Fiordelisi, evidentemente turbata dalle parole di Gianluca e che ha dimostrato di essere ancora molto legata a lui, con un rispetto e un affetto che raramente si vedono tra ex che si sono lasciati da poco.

Lei tra le lacrime non ha fatto altro che tessere le lodi dell’ex fidanzato, seppur consapevole di essere innamorata di Edoardo (e per la prima volta lo abbiamo sentito forte e chiaro dalla sua bocca). Lui al contrario è sceso in particolari che non sono piaciuti neanche ai presenti in studio, alludendo ad esempio al fatto che il padre di Antonella – ospite nella 13ª puntata – l’abbia addirittura “manipolata”.

Non possiamo che ammirare il coraggio di un uomo che, con gli occhi lucidi, si è dichiarato ancora innamorato di una donna che ha chiaramente voltato pagina. Comprendiamo la rabbia di chi vede il proprio amore tra le braccia di qualcun altro. Ma alla fine di tutto questo a uscirne provata è stata soprattutto Antonella che, rinchiusa tra le mura della Casa di Cinecittà, si è ritrovata schiacciata dal peso delle sue parole.