“GF Vip”, una coppia molto amata si è detta addio: le parole di Oriana Marzoli

Una delle coppie più amate del GF Vip 7, quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si è detta addio. A darne una velata conferma è stata proprio la vippona, che dialogando con i fan su Twitter, ha chiesto di non essere più taggata nei video con il ragazzo, perché troppo doloroso. Nei giorni scorsi si era mormorato di un allontanamento, anche a causa delle continue intromissioni degli ammiratori della coppia.

Oriana Marzoli: “Non taggatemi più nei video con Daniele Dal Moro”

La voce era nell’aria da un po’, e ora sembra essere arrivata la conferma: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, e le parole della Bebé su Twitter sembrano, così, infrangere i cuori dei loro tanti fan. Questa edizione del Gf Vip, passata alle cronache più per gli errori commessi dai concorrenti che per altro, ha dato vita, più che in passato, a dei veri e propri fandom, ossessionati dalle relazioni amorose dei vipponi. E così, in tanti si chiedevano da giorni perché Daniele e Oriana non si seguissero più sui social e perché non apparivano più insieme nelle stories.

Non solo, con grande sorpresa dei suoi followers, Daniele aveva postato una nuova foto con Antonella Fiordelisi (acerrima nemica di Oriana) e Edoardo Donnamaria, ed erano subito partite le accuse dei fan, increduli di questo riavvicinamento. E da quel momento era partito il toto Oriana: dove sarà? La foto in partenza con le valige aveva sconvolto i sostenitori della coppia, che sospettavano il peggio, e nelle scorse ore l’ex concorrente della casa del Grande Fratello ha dato una sorta di conferma ai gossip.

Oriana Marzoli è entrata in una room di Twitter dedicata a lei e Daniele, pregando i fan di non mandarle messaggi riguardo la loro storia o facendo domande: “L’unica cosa che vi chiedo è di non taggarmi nei video con Daniele, non mi interessa sapere se c’è gente che appoggia più me o più lui. Non voglio che prendiate posizioni, voglio solo che non mi taggate in certe cose perché sto male. Non penso che risolveremo tutto“. La ragazza ha poi aggiunto: “Vi prego, non taggatemi in più cose d’amore su Instagram. Non mi aiuta, ok? Se mi volete bene non fatelo, non sto bene. Grazie”.

Insomma, una chiara conferma che la coppia tanto amata è ormai scoppiata, e mentre i fan decidono da che parte stare, cerchiamo di capire cosa è successo davvero.

L’intromissione dei fan: quando la privacy non esiste più

Tutto è cominciato la scorsa settimana quando, alcuni ammiratori dei due, si sono presi la briga di vedere i like messi da Daniele Dal Moro a un’altra ragazza sui social, facendo uno screen e taggando Oriana Marzoli: “Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi (per farsi notare probabilmente)”.

Insomma, forse neanche una migliore amica si prenderebbe tutto questo disturbo di salvare immagini di questo tipo da inviarci, ma il livello di fanatismo dei telespettatori di questa edizione del programma sembra davvero aver superato il limite. A quanto pare, poi, Oriana avrebbe chiesto spiegazioni a Daniele, portando a una discussione talmente forte da provocare la rottura (insieme, si spera, a motivi più validi). Lo stesso Dal Moro si era sfogato sui social, chiedendo di smetterla con questi comportamenti.

“Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio quello che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters. L’unico che ha pagato sono io.” Insomma, parole di fuoco, che dimostrano che questa faccenda stava prendendo una brutta piega già da giorni.