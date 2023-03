Daniele Dal Moro squalificato dal “GF Vip”: il comunicato del programma

Fonte: Getty Images Daniele Dal Moro, perché è famoso

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip. Dopo numerosi richiami e avvertimenti, il concorrente è stato eliminato definitivamente dal gioco a seguito di comportamenti ritenuti irruenti e irrispettosi. Nel comunicato ufficiale della trasmissione si legge anche che l’ormai ex inquilino della Casa avrebbe utilizzato un linguaggio volgare e avrebbe infranto il regolamento.

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 7, arriva una pesantissima sanzione indirizzata ad uno dei concorrenti simbolo di questa edizione. Daniele Dal Moro è stato ufficialmente squalificato dal gioco, e le motivazioni sarebbero gravissime. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale condiviso sul sito del reality, in cui viene spiegato che, “dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Al momento non è stato specificato il motivo della squalifica, ma sul web in molti hanno avanzato in massa una e una sola ipotesi. Nelle ultime ore, infatti, sta circolando sui social un video in cui si vedono Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro scherzare in cucina. A un certo punto, tuttavia, la situazione sembra degenerare. Si vede infatti l’ex tronista di Uomini e donne avvicinarsi con veemenza verso la coinquilina, che inizia ad urlare, e le stringe un braccio attorno al collo. Nel video si vede Oriana che cerca di divincolarsi e, con la voce soffocata, dirgli: “Ahi Daniele no, non mi piace. Mi fai male, levati”.

Alcuni utenti hanno visto in queste immagini l’ennesimo scherzo di coppia tra gli ‘Oriele’. Ma sono moltissimi, invece, quelli che hanno chiesto a gran voce la squalifica del concorrente per aggressione fisica, oltre che verbale. La produzione era stata chiara: d’ora in avanti non sarebbero più stati tollerati comportamenti violenti ed aggressivi, urla e parolacce. Stando alle nuove linee-guida dettate dal reality, dunque, la squalifica di Daniele in questo caso è inevitabile.