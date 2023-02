“GF Vip”, Oriana chiude con Daniele. Ennesima umiliazione in diretta

La nuova puntata del Grande Fratello Vip è iniziata con l’acceleratore: non si è perso un attimo, incentrando subito la serata sul triangolo inaspettato che sta tenendo banco nella casa. Quello tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e l’ex di lui, Martina Nasoni che, da qualche giorno, è ospite insieme ad un’altra ex storica, Ivana Mrazova, sempre più vicina al suo Luca Onestini. E mentre coppie si separano e si riformano, qualcuno è adirato con tutti i suoi coinquilini: Attilio Romita.

Oriana attacca Daniele: c’è lo zampino di Martina

Alfonso Signorini sfodera dei pezzi da novanta per sfidare il Festival di Sanremo: le coppie. In questo Grande Fratello, dove gli amori tormentati stanno facendo da padroni, il conduttore cerca di ricucire strappi, nuovi e passati. E, come previsto, l’ingresso di alcune ex storiche ha turbato l’equilibrio, già fragilissimo.

Oriana Marzoli ha preso definitivamente (o almeno così ha affermato questa sera) le distanze da Daniele Dal Moro: quella simpatia mai veramente sfociata in amore, fatta di passi avanti e tante ripicche, è esplosa dopo l’arrivo nella casa di Martina Nasoni, ex storica del vippone, entrata a gamba tesa, e che ha subito fatto vacillare il ragazzo.

“Quello che c’è stato tra e Martina non può essere paragonato alla conoscenza con Oriana“. Sono state queste parole a scatenare l’ira della Marzoli che ha vissuto l’ingresso della rivale in amore come un vero e proprio affronto. Le immagini mandate in onda, girate dopo la puntata di lunedì, ci mostrano una Oriana completamente fuori controllo, che si sfoga con parole pesantissime con l’amico Luca Onestini: “Io ho chiuso con lui, non voglio più parlarci e nemmeno guardarlo“.

A rimanere tranquilla, e a ribadire il suo punto, ovvero che Daniele è cambiato e ha una nuova luce negli occhi, è Martina. E così il vippone ammette: “Le cose tra noi sono finite per colpa mia, avevo troppi problemi. Oggi andrebbero diversamente”. Un’umiliazione per la bella venezuelana, e un punto per la Nasoni.

Il ritorno di fiamma è vicino? Probabile, e il triangolo è appena iniziato perché, data la sua reazione, Oriana tornerà sicuramente all’attacco.

Luca e Ivana, pronti a tornare insieme al GF Vip?

La casa del Grande Fratello li aveva fatti innamorare, e ora li potrebbe far tornare insieme. Da quando Ivana Mrazova è entrata come ospite, il rapporto con l’ex storico, Luca Onestini, si è stretto ulteriormente.

“Noi non ci siamo mai persi di vista” chiarisce il concorrente, che deve fare i conti con le gelosie indesiderate di Nikita. “Con Ivana le cose vanno bene. Torneremo insieme? Per ora non posso dirlo“.

Entrambi lasciano la porta aperta al ritorno di fiamma, diversamente da Nikita Pelizon e Matteo Diamante che, nonostante abbiano ritrovato le basi per un’amicizia, smentiscono qualsiasi possibilità di tornare insieme.

Attilio Romito denuncia un presunto complotto

E se le coppie sembrano l’argomento principale, chi gioca da solo è Attilio Romita, che lo ha ribadito in puntata: “Sono entrato per una gara individuale, non di squadra”. Infatti, il giornalista accusa Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Giale De Donà di aver ordito un complotto alle sue spalle per eliminarlo.

“Si comportano come una organizzazione mafiosa” sono le parole pesantissime pronunciate da Attilio, condannate in diretta da Alfonso Signorini, che rimette in riga il vippone. Ma se Romita si scusa per i toni, non cambia il suo pensiero: è convinto di essere vittima di un gioco al massacro, e nonostante i suoi coinquilini gli facciano notare tutti i motivi che hanno portato alla sua nomination, non trova pace.

Chiude la faccenda Orietta Berti: “Mi meraviglio di Attilio, da lui mi aspetterei altri comportamenti. Lo sappiamo ormai che quando si parla di nomination non capisce più nulla!”.