Il “GF Vip” si tinge di verde: sfida a colpi di look (e non solo) tra Antonella e Oriana

Sono trascorse 29 settimane dall’inizio del GF Vip 7 e ne è passata di acqua sotto ai ponti, ma c’è una certezza incrollabile: Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono incompatibili come la maionese sulla carbonara. Litigi continui, parole forti e un confronto in puntata che non ha fatto altro che confermare l’atavica antipatia tra le due. Ma stavolta la sfida è passata anche per i look sfoggiati dalle due agguerrite donne, che hanno scelto il colore verde declinandolo in due stili parecchio diversi. Proprio come loro.

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, sfida a colpi di look

Non c’è proprio pace tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al GF Vip. Da quando la modella venezuelana è entrata nella Casa più spiata d’Italia lo scontro con l’ex schermitrice è all’ordine del giorno, complice anche il suo avvicinamento piuttosto intimo ad Antonino Spinalbese (l’ex di Belen fa strage di cuori in quel di Cinecittà). Ma stavolta la sfida si è spostata su un altro piano, quello dei look sfoggiati dalle due donne, che sono l’emblema della loro grande diversità.

A farla da padrone è stato il colore verde che in genere è considerato rilassante e perfetto per la meditazione, ma non è questo il caso. Antonella Fiordelisi ha optato per una mise super giovanile e originale, con un abitino monospalla davvero “mini” che lasciava la schiena scoperta e ne metteva in risalto il fisico atletico, eredità del suo passato da sportiva. Il tocco di stile? Gli stivali cuissard fucsia in grado di creare un contrasto cromatico azzardato ma assolutamente vincente.

Oriana Marzoli ha, invece, scelto un look dallo stile più classico ma altrettanto accattivante. Anche la modella ha optato per un abito super mini che lasciava scoperte le gambe, ma realizzato in un tessuto morbido che la avvolgeva alla perfezione e chiuso da una cerniera dorata. Qualche piccola borchia sul davanti e tasche sui fianchi, la bella Oriana ha completato il tutto abbinando un paio di décolleté con tacchi a spillo color carne, un grande classico immancabile nei nostri armadi che ben si adatta a ogni tipo di occasione.

Lo scontro tra Antonella e Oriana infiamma il “GF Vip”

Look green a parte, quello che è andato in scena al GF Vip è stato uno scontro accesissimo che ha letteralmente infiammato gli studi di Cinecittà. Alfonso Signorini si è fatto arbitro del faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, o almeno ci ha provato: le due donne erano talmente agguerrite da non lasciargli spesso spazio di manovra.

Al grido di “Rosicona!” e frasi infelici come “Tu ci hai provato, io ce l’ho fatta ma tu no” (riferendosi, ovviamente, alla breve liaison amorosa con Antonino Spinalbese), Antonella e Oriana hanno messo in scena una delle pagine più trash della storia del reality show di Canale 5. Ma in fondo il GF Vip si regge anche su episodi di questo tipo, inutile negarlo. “Voi ci sguazzate nel trash” ha apostrofato a un certo punto Signorini, ma non è che lui sia da meno…

E mentre Sonia Bruganelli ha apertamente preso le difese della sua “pupilla” Antonella, parlando della presunta “mitomania” di Oriana, Giulia Salemi – che in queste puntate ci ha incantato con dei look che sono uno più bello dell’altro – ha dato come sempre voce al mondo dei social: “Sono un po’ più dalla parte di Oriana – ha spiegato -. Amate o odiate, stanno reggendo questa edizione a tutti gli effetti“.