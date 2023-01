Giulia Salemi in total white al “GF Vip”: osa con le maxi zeppe (e non sbaglia)

Giulia Salemi è la “voce dei social” del GF Vip 7, portatrice sana di bellezza, intelligenza e simpatia. E anche di stile! Non c’è puntata in cui l’influencer di origini iraniane – fortemente voluta da Alfonso Signorini in questa edizione del reality show di Canale 5 – non dimostri di avere un gusto impeccabile in fatto di look. Stavolta, però, la splendida Giulia ha voluto osare con un abitino bianco molto sensuale e un paio di maxi zeppe (che vengon le vertigini solo a guardarle).

Giulia Salemi in total white al “GF Vip”

Il look total white sfoggiato da Giulia Salemi durante l’ultima puntata del GF Vip era semplicemente perfetto. Il suo ingresso in studio sulle note dell’ultimo grande successo di Shakira – la canzone della vendetta dedicata all’ex Piqué – L’influencer iraniana sa come mettere in risalto i propri punti di forza e l’abitino bianco ha fatto il suo dovere: aderente quanto basta, lasciava scoperte le sue gambe toniche e il monospalla è stato il vero tocco di classe.

A rendere l’insieme ancor più sensuale è stato, senza dubbio, il tessuto prezioso e “tagliuzzato” dall’effetto vedo-non-vedo insieme agli inserti cropped sui fianchi. Bianchi anche gli accessori scelti per l’occasione dalla bella Giulia, dal grande anello nella mano destra fino ai maxi orecchini a forma di cuore. Un look ben diverso dai precedenti – come dimenticare il long dress con strascico da vera dark lady firmato Moschino e ispirato a Morticia Addams – ma comunque splendido nella sua semplicità.

Giulia Salemi osa con le maxi zeppe vertiginose

Il candore dell’abitino stretch di Giulia Salemi ha letteralmente illuminato gli studi del GF Vip, ma l’influencer ha voluto aggiungere al look un dettaglio più trasgressivo. E non ha affatto sbagliato: Giulia ha voluto osare con le scarpe con plateau e maxi zeppe in vernice nera, creando un contrasto con il lo stile dell’abito da cui possiamo solo imparare.

Una mossa azzardata ma vincente, che dimostra ancora una volta come un semplice accessorio possa davvero fare la differenza in un look, rendendolo unico e speciale. E indimenticabile, proprio come il sorriso della Salemi.

Il beauty look di Giulia Salemi al “GF Vip”

L’abito fa il monaco, ma il make up non è mica da meno. Giulia Salemi ancora una volta ha optato per uno stile che mette in gran risalto i suoi lineamenti mediorientali, l’ideale per le donne mediterranee con occhi e capelli scuri e carnagione olivastra: l’eyeliner nero e leggermente sfumato con l’ombretto marrone rende lo sguardo più grande e accattivante, mentre il lipstick in tono nude abbinato a un gloss trasparente rimpolpa le labbra.

Lunghi capelli sciolti dall’effetto leggermente mosso, manicure nei toni del bordeaux sono gli ultimi elementi di uno dei look più belli che Giulia abbia sfoggiato finora al GF Vip. Regina dei social, ma anche di stile. Questa giovane donna è stata una vera rivelazione nel reality show di Alfonso Signorini, dimostrando di avere stoffa e grande personalità, oltre che una sensibilità che le fa onore (basti pensare al discorso contro la violenza sulle donne che ha tenuto alla Camera dei Deputati).