Giulia Salemi riparte, dopo il “GF” un programma tutto suo

Si parla molto del nuovo corso del Grande Fratello voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi. Il processo di trasformazione ha portato a differenti addii, il che porterà uno studio tutto nuovo per la prossima edizione.

Confermato Alfonso Signorini, che si è dimostrato ampiamente in linea con le idee di Mediaset, ma tanti saluti a Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Quest’ultima scelta è giunta un po’ come una sorpresa. Si era parlato inizialmente di voler sistemare di fianco a Signorini soltanto una figura, quella di Cesara Buonamici per l’appunto.

Il progetto di snellire il settore degli opinionisti è risultato però non veritiero, dal momento che la famosa influencer è stata prontamente sostituita da Rebecca Staffelli, figlia del famoso Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, ma soprattutto spigliata conduttrice radiofonica di Radio 105. Cosa farà quindi Giulia Salemi?

Nuovo programma per Salemi e Pretelli

Era stata la stessa Giulia Salemi ad annunciare ai suoi follower che di lì a poco ci sarebbero state novità. L’addio al Grande Fratello non sembrava averla minimamente abbattuta, ringraziando anzi per la chance ricevuta.

Tutto pronto per un nuovo progetto, che l’avrebbe vista al fianco del compagno Pierpaolo Pretelli. Le nuvole su di loro si sono definitivamente allontanate, ormai da un po’, e finalmente è tempo di svelare il programma che li vedrà impegnati alla conduzione.

Nulla a che vedere con Mediaset che, come detto, ha scelto di muoversi in altre direzioni. Per loro si sono invece aperte le porte di Paramount+, stando a quanto riportato da TvBlog. Condurranno Ex on the beach Italia, programma di Mtv.

Una scelta in linea con quanto avvenuto in passato. La primissima stagione della versione italiana di questo programma, che tanto ha ispirato in tempi recenti la Gialappa’s Band, era stata affidata a Elettra Lamborghini. I suoi progetti musicali l’hanno poi spinta lontano, ed ecco l’idea giusta per riuscire a trovare il giusto equilibrio. Una coppia di conduttori ma molto complici: una coppia vera, insomma. Nel 2020, 2021 e 2022 lo show prodotto da Fremantle si era affidato a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sono stati ora sostituiti ma, allo stesso modo, ci sarà spazio per due fidanzati.

Il caso vuole, inoltre, che questi quattro VIP abbiano trovato l’amore proprio al Grande Fratello. L’ultima edizione è andata in onda su Paramount+ a partire dallo scorso 30 novembre. Ci si attende, dunque, che a breve ci sarà l’ufficialità vera e propria dei due conduttori, pronti a partire con le registrazioni a breve, in via della messa in onda a fine 2023.

Nuovo Grande Fratello: cast VIP

Dopo aver citato tante volte il GF, che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rinnovare per quattro stagioni, è giusto offrire un po’ di aggiornamenti sulla nuova edizione. Il cast dei VIP pare ormai completato, anche se non ufficializzato. Mancherebbero all’appello soltanto i NIP, ovvero le persone comuni, che la rete vuole vere e in grado di raccontare delle storie. L’obiettivo, dunque, è spingere il pubblico a riconoscersi.

I nomi circolano ovviamente e, per quanto vadano presi con le pinze, eccoli: Fiordaliso, Benedicta e Brigitta Boccoli, Samira Lui, Justine Mattera, Donatella Rettore e Ninetto Davoli.