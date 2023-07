“GF VIP”, Giulia Salemi senza filtri: il vero motivo dell’addio

Fonte: IPA Giulia Salemi, addio GF VIP: i nuovi progetti con Pretelli

La notizia di Cesara Buonamici al Grande Fratello VIP ha fatto rapidamente il giro del web. Il reality Mediaset, seguendo le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi, avrà un’impronta differente a partire dalla prossima stagione.

Ciò si è tradotto anche nell’addio di Giulia Salemi, oltre quelli annunciati da tempo di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La celebre influencer non farà più da ponte tra lo studio e il mondo web. Considerando la grande diffusione della notizia, è stata proprio lei a prendere la parola, spiegando ai fan su Instagram cosa sia successo e, soprattutto, cosa l’attende nel prossimo futuro.

Il nuovo GF VIP

Pier Silvio Berlusconi ha parlato chiaro con Alfonso Signorini. Il primo confronto era già avvenuto durante la scorsa edizione del GF VIP, che aveva raggiunto dei livelli preoccupanti per l’amministratore delegato di RTI, società in controllo di tutte le attività del gruppo Mediaset.

Era necessario intraprendere una strada differente, punendo i concorrenti incapaci di adattarsi a un diverso approccio, linguistico e comportamentale, e modificando le scelte in fatto di partecipanti nella nuova stagione.

Pulizia generale anche in studio, con l’arrivo di Cesara Buonamici in studio, in sostituzione del trio precedente: Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Una sola opinionista, dunque, che avrà probabilmente un’impostazione differente rispetto al passato, meno improntata allo scontro. Saluteremo inoltre il display dei commenti social, c’è da crederci.

Quello di Giulia Salemi non sembra però sia stato un allontanamento duro, in grado di rovinare i rapporti tra le parti, tutt’altro. Ne ha parlato la diretta interessata, che ha preso tra le mani la narrativa della questione, evidenziando come sia stata una sua scelta. È pronta per nuovi progetti, consapevole della grande difficoltà di replicare il successo ottenuto nella passata edizione del GF VIP.

Il futuro di Giulia Salemi

Attraverso una storia Instagram, Giulia Salemi ha spiegato in prima persona la sua assenza nella nuova edizione del GF VIP, che partirà tra pochi mesi. Sarà una versione nuova e particolare, che potrebbe segnare il futuro del programma. Non c’è nulla di ufficiale, ma viene da pensare che un risultato complicato in termini di ascolti, nonostante la nuova via, più corretta per certi versi, e l’insieme di VIP e NIP, possa segnare la cancellazione o la sospensione del reality.

Ecco le parole dell’influencer: “Non parteciperò al Grande Fratello quest’anno. L’esperienza professionale è stata bellissima e gratificante. So però che bissare non è cosa facile. Mi dedicherò, quindi, a nuovi progetti. Ve ne parlerò presto”.

Ci ha tenuto a sottolineare come i rapporti con Mediaset restino solidi. Nessuna crepa, dunque, ma forse la consapevolezza di dover fare un passo indietro ora, per ottenere uno spazio maggiore in futuro.

Nel frattempo si dedicherà alla terza edizione di Salotto Salemi, suo format dedicato al mondo dei trucchi. Non sarà da sola nelle prossime avventure professionali, bensì affiancata dal compagno Pierpaolo Pretelli: “Sono tre anni che con lui e il mio team lavoriamo a questo progetto. Si chiama Casa Prelemi”.

I fan non hanno nulla d’essere dispiaciuti, dunque. A novembre la celebre influencer sarà anche ala conduzione di un format su una piattaforma ma, al momento, non può parlarne: “Tutti sanno quanto sia legata al GF e ad Alfonso Signorini. Sarò in prima linea a fare il tifo”.