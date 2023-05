“GF Vip”, partono i casting per i non famosi: come diventare un concorrente

Fonte: IPA La nuova edizione del Grande Fratello VIP avrà in casa anche personaggi non famosi: casting aperti

Mediaset è al lavoro per il ritorno del Grande Fratello Nip, almeno in parte. I volti comuni non sostituiranno del tutto quelli famosi, dal momento che la rete ha confermato per un’altra stagione il GF VIP, ancora condotto da Alfonso Signorini.

Le polemiche e il calo di ascolti hanno però spinto a una rivalutazione del format. Ci saranno regole più stringenti sul comportamento da tenere tra le mura della casa di Cinecittà, ma soprattutto Nip e Vip insieme. Casting aperti ufficialmente ed ecco come tentare la sorte e provare a diventare un concorrente.

Torna il Grande Fratello Nip: come candidarsi

Alfonso Signorini aveva già fatto accenno alla possibilità di un ritorno all’accesso nella casa del Grande Fratello a personaggi sconosciuti, ma dalle storie molto interessanti, i cosiddetti Nip.

Sul suo account Instagram aveva infatti scelto alcune domande dei fan da pubblicare, insieme con la propria risposta. Tra queste c’era un riferimento proprio al vecchio format: “Non ho ancora iniziato le riunioni per il prossimo GF, ma vi terrò aggiornati”.

Tutto confermato ora, come svelato dagli account social del programma. Ecco il messaggio che ha emozionato migliaia di italiani in tutto il Paese: “Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Il Grande Fratello sta cercando anche te”.

Il pubblico è ancora affezionato al programma ma vorrebbe vederlo tornare al passato, più umile, come scrivono alcuni utenti, e non una vetrina pubblicitaria per chi è a caccia di un rilancio o una carriera.

Per poter partecipare al prossimo GF VIP occorre avere pazienza, continuando a seguire gli account social. È facile pensare come in estate, tra giugno e agosto, saranno presenti numerosi stand in tutt’Italia per registrare gli ormai celebri video di presentazione, che tanto hanno fatto ridere i fan della Gialappa’s Band.

GF VIP 2024: un frate in casa

L’ultima edizione del Grande Fratello VIP è terminata da poco, con la vittoria di Nikita Pelizon, ma si guarda già al futuro. C’è curiosità per capire come sarà delineata la prossima stagione. Alfonso Signorini continua a fornire aggiornamenti in merito, come la lettera ricevuta da un potenziale concorrente.

Sul settimanale Chi ha pubblicato le parole di Frate Alfredo, grande appassionato di reality che vorrebbe entrare dalla porta rossa. Ha spiegato di non avere mire in termini di visibilità, quasi a sottolineare come non si tratterebbe di un’operazione in stile Suor Cristina, oggi concorrente de L’Isola dei Famosi. Tutto ruoterebbe intorno al messaggio da portare ai giovani.

Signorini si è detto pronto ad ascoltare le sue parole, confermando che di certo farà due chiacchiere con il frate. Chi sa che non possa trovare posto come opinionista, in un gran colpo di scena per il programma. Un’ipotesi che nasce dall’anticipazione, ancora non confermata, dell’addio di Sonia Bruganelli. Sarebbe pronta a lasciare la sedia, dove invece dovrebbe restare salda Orietta Berti.

La prospettiva del frate come opinionista sembra però a dir poco azzardata, mentre un suo ingresso non sarebbe del tutto da scartare come prospettiva. Chi ci sarà allora al posto della moglie di Paolo Bonolis? A marzo proprio lei aveva detto che ritiene sia giunto il momento di Giulia Salemi.