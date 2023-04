“GF Vip”, Nikita Pelizon: il suo futuro in TV dopo la stoccata a “Verissimo”

Fonte: IPA Nikita Pelizon GF VIP

Nikita Pelizon, vincitrice del GF VIP, non è stata invitata nello studio di Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin. La regola non scritta è stata gettata nella spazzatura e ha ovviamente fatto sollevare più di un sopracciglio. Non è un mistero che Pier Silvio Berlusconi non abbia apprezzato l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Mediaset si è di fatto schierata contro uno dei suoi programmi di punta, arrivando a cancellare una puntata dal proprio sito, impedendone anche la replica sulle “reti secondarie” dell’azienda. Un confronto con il presentatore e gli autori ha portato a squalifiche, nomination lampo e ammonizioni. Addio al trash smisurato, gettando le basi per un’edizione nuova e differente il prossimo anno. Per il momento, però, si è deciso di attuare una sorta di piano di cancellazione e Nikita non pare averla presa benissimo.

Nikita Pelizon contro Silvia Toffanin: polemica

Quella 2022-23 non è stata l’edizione del GF VIP più semplice della storia recente di Mediaset. Polemiche fin dagli albori, tra accuse di bullismo e non solo. Ricordiamo quanto accaduto a Marco Bellavia, per non dimenticare le polemiche scatenate dal comportamento avuto nei confronti di Nikita Pelizon, risultata poi la vincitrice del Grande Fratello VIP.

Al termine della festa in studio, però, Mediaset ha deciso di dimenticare che tutto ciò sia mai successo, o almeno così pare. Ha sorpreso la decisione di non ospitare nessun vippone a Verissimo, per l’ormai consueta intervista.

Qualcosa che Nikita non pare aver ben digerito, anzi. Attraverso le proprie storie Instagram la vincitrice ha deciso di dire la sua, senza giri di parole. Ha di fatto accusato Silvia Toffanin, e in generale Mediaset, d’aver fatto di tutta l’erba un fascio. È stato decretato che questa fosse un’edizione trash e nessuno poteva ritenersi “salvabile”.

“Credo si debba distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto. Penso che la mia vittoria sia il trionfo dell’educazione e del rispetto. Ne sono fiera. Ciò vuol dire che molti italiani desiderano più luce e meno ombre”.

Il futuro di Nikita Pelizon

Tante le domande dei suoi fan, delusi come lei da quanto accaduto ma desiderosi di vederla impegnata in nuovi progetti, che pare non mancheranno di certo. Un futuro in televisione non sarebbe da escludere per Nikita, che sogna di co-condurre un programma. Non si sbilancia su possibili offerte già ricevute, ma sottolinea come vi siano dei progetti in ballo, senza specificare in quale ambito.

Sguardo rivolto anche agli ex vipponi, soprattutto a quelli che le hanno fatto del male. Ha spiegato di riuscire sempre a mantenere la pazienza grazie alla respirazione e alla meditazione, ma soprattutto di non aver ricevuto scuse da nessuno di quelli che l’hanno attaccata: “Era tutta una tecnica per abbattermi ma non ci sono riusciti”.

Ha inoltre sottolineato come i rapporti con Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini fossero reali. Due amiche che è felice di poter avere nella vita di tutti i giorni anche fuori dalla casa del Grande Fratello VIP: “Voglio un bene dell’anima a Ginevra. Me la sposo”.