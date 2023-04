Nikita Pelizon: l’infanzia difficile, i rapporti tesi con la famiglia e la rinascita

Nikita Pelizon è la vincitrice del GF Vip: la settima edizione l’ha consacrata come la più amata dal pubblico, che l’ha sempre sostenuta durante l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. A farla apprezzare dagli spettatori la sua genuinità e la sua onestà, che le hanno fatto rivelare, in più di un’occasione, il suo passato difficile.

Nikita Pelizon, l’infanzia difficile e il passato doloroso

Dopo ben 197 giorni di “reclusione” – è stata l’edizione più lunga del reality show – Nikita Pelizon è stata incoronata vincitrice del GF Vip 7. Un vero e proprio trionfo per la modella, che nel corso della sua permanenza all’interno del loft di Cinecittà si è svelata piano piano al pubblico, mostrando anche le sue fragilità.

L’influencer dai capelli blu ha infatti parlato in più di un’occasione del suo passato doloroso. Nata a Trieste il 20 marzo del 1994, ha intrapreso fin da giovanissima la carriera di modella, cominciando a sfilare sulle passerelle di Milano. Nikita si è fatta conoscere dal pubblico prima per la sua partecipazione da single a Temptation Island e poi per la sua avventura a Pechino Express con Helena Prestes.

Ma quella che a prima vista potrebbe sembrare la vita di una giovane intraprendente che voleva ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo nasconde invece un passato complesso. Pelizon ha avuto modo di parlarne proprio nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip, raccontando la sua infanzia, fatta di rinunce e regole troppo ferree.

“A sei anni c’era qualcosa che non andava. Mi dicevano che la nostra era l’unica religione. Sono cresciuta con la Bibbia davanti. I miei genitori sono testimoni di Geova ma molto molto praticanti”, aveva raccontato. A complicare una situazione familiare già complicata, la fuga dei due fratelli maggiori Jessica e Raffaele, che mal sopportavano il clima religioso troppo oppressivo tra le mura domestiche.

Il tentato suicidio e i rapporti tesi con i genitori

Nel corso della sua avventura al GF Vip, Nikita ha confessato ad Alfonso Signorini uno dei periodi più bui della sua vita, quando pensò addirittura al suicidio per sottrarsi a un matrimonio combinato all’età di 16 anni. “Avevo preparato il kit con delle cose da ingerire ma ora sono contenta poi di non averlo fatto. Anche se poi non è stata l’unica volta in cui ci ho pensato”.

Una pagina della sua vita da dimenticare, in cui tentò anche a fuggire da casa, proprio come avevano fatto i suoi fratelli: “Quando mio fratello se n’è andato di casa, sono entrata nel loop negativo della solitudine e dell’abbandono, a casa non parlavo più”. Da allora i rapporti con i genitori – soprattutto con la madre che durante la sua permanenza nel loft di Cinecittà ha detto la sua sulla questione – si sono fatti sempre più complicati.

Nikita Pelizon, la rinascita

Dopo aver abbandonato la sua famiglia a diciotto anni, Nikita ha cominciato a sfilare per le passerelle più importanti, ritagliandosi uno spazio nel mondo dello spettacolo. L’avventura nella Casa più spiata d’Italia è stata l’occasione per ricucire i rapporti prima con i fratelli – che sono andati a trovarla durante una delle puntate dello show – ma anche con i genitori.

Nel corso della finale infatti erano presenti anche mamma Sabrina e papà Mauro, che nell’ultimo periodo non le hanno fatto mancare il loro sostegno. Un momento toccante e commovente, che sembra aver posto le basi per recuperare gli anni perduti.