Nikita Pelizon in ospedale dopo l’incidente: “10 minuti di vuoto”. Come sta

Fonte: IPA Nikita Pelizon

L’amata showgirl e vincitrice del Grande Fratello VIP, Nikita Pelizon ha vissuto un’esperienza drammatica che ha condiviso con i suoi fan, lasciando tutti con il fiato sospeso. Due giorni fa, ha raccontato di essere stata vittima di un incidente domestico che l’ha portata a un malore improvviso, seguito da un preoccupante vuoto di 10 minuti. In seguito è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure. Ora, finalmente, ha deciso di fare chiarezza sulle sue condizioni di salute.

Nikita Pelizon e il racconto dell’incidente

Il 29 maggio 2024 sarà una data che Nikita Pelizon ricorderà per sempre. In un post sui social, la star ha descritto con dettagli strazianti cosa le è successo quel giorno.

“Avevo appena finito di parlare con un amico al telefono e stavo guardando una serie su Netflix quando ho iniziato a sentirmi strana”, ha spiegato Nikita. “Mi sono resa conto di dovermi sdraiare, ma prima di riuscire a farlo, tutto è diventato nero. Mi sono risvegliata dopo 10 minuti, con la faccia tumefatta e sangue ovunque“.

Nikita ha descritto i momenti successivi al suo risveglio come un incubo. “Sono stata 10 minuti a terra. Poi il sangue, il taxi e la corsa in ospedale. Gli occhi sgranati del tassista dallo specchietto centrale. Il cielo mentre stavo distesa nei sedili posteriori, e la domanda dentro me: ‘Sono felice di rivederlo? Il cielo?'”.

Arrivata in ospedale, Nikita ha ricevuto immediatamente le prime cure. Ha raccontato con emozione il calore e la professionalità del personale medico che l’ha accolta.

“L’amore delle infermiere mie fan, la dolcezza nei loro sguardi, la delicatezza nel curarmi. Il medico che mi dice ‘lo sai che hai avuto fortuna vero?'”, ha scritto nel suo post. L’attrice ha anche menzionato il numero 11, che appare ricorrentemente nella sua vita e che le ha dato un senso di speranza durante quei momenti difficili.

Nonostante il trauma, Nikita ha trovato il tempo e la forza di ringraziare i suoi fan per il supporto ricevuto. “Mi sento strana ma grata, estremamente grata di leggere tutti i messaggi di sostegno su WhatsApp e qui. Grazie”, ha concluso.

Le sue riflessioni sull’importanza della salute e della vita

L’incidente ha portato Nikita a riflettere profondamente sull’importanza della salute e del vivere il presente. “È la cosa bella della vita, che differenzia la vita di qua, della vita al di là del ‘ponte,’ è la possibilità che abbiamo di godere dei nostri sensi,” ha osservato. Questa esperienza le ha permesso di apprezzare ancora di più ogni momento e di capire l’importanza di stare nel presente, unendo anima e corpo.

La storia di Nikita Pelizon ci ricorda quanto sia fragile la nostra esistenza e quanto sia fondamentale ascoltare il nostro corpo. Prendersi cura di sé stessi e prestare attenzione ai segnali del proprio corpo può fare la differenza tra la vita e la morte. Nikita, con la sua forza e il suo coraggio, è riuscita a trasformare un’esperienza traumatica in un momento di crescita personale e consapevolezza.

Ecco infatti che su Instagram scrive: “La vita è proprio un insieme di tanti attimi. Ecco perché è così tanto importante riuscire a stare nel presente. Perché ti permette di sentire e viverlo però appieno, in maniera fisica, unendo quindi anima e corpo. Effettivamente anni fa avevo sentito questa risposta indagandomi sul nostro senso dell’esistere. Questo mi sa che è ciò che dovevo capire meglio. Non lo so ci rifletterò, intanto mi sento strana ma grata estremamente grata di leggere tutti i messaggi di sostegno su Whatsapp e qui ❤️ è 🥹 grazie”