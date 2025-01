Grande Fratello, televoto annullato: provvedimento disciplinare. Cos’è successo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Helena Prestes

Ancora una volta il Grande Fratello finisce al centro delle polemiche, e questa volta il motivo è tutt’altro che edificante. Con un post pubblicato sui social, il reality ha annunciato l’annullamento del televoto in corso, accennando a un provvedimento disciplinare che sarà reso noto nella puntata di mercoledì 8 gennaio.

Un gesto che ha lasciato perplessi molti telespettatori, già critici nei confronti di un’edizione che, più che intrattenere, sembra scivolare verso dinamiche al limite del tollerabile.

Grande Fratello, televoto annullato: reality fuori controllo?

Il comunicato ufficiale della produzione recita: “Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata. Gli utenti che hanno votato tramite SMS saranno regolarmente rimborsati”, senza fornire dettagli sui motivi di questa decisione.

Tuttavia, non ci vuole molto a collegare il provvedimento al comportamento di Helena Prestes, al centro di un episodio che ha indignato pubblico e concorrenti.

La modella brasiliana avrebbe lanciato un bollitore pieno d’acqua contro Jessica Morlacchi durante una lite. Un gesto di una gravità inaudita, tanto più in un programma che si propone come specchio delle dinamiche sociali. Il grave gesto di Helena è stato immediatamente condannato dal pubblico e dagli altri concorrenti, ma c’è chi sostiene che la lite sia solo il culmine di mesi di tensioni e provocazioni.

Secondo Nikita Pelizon, vincitrice della scorsa edizione Vip del reality e ospite di un programma radiofonico, il comportamento di Helena va analizzato con attenzione. “Jessica voleva farla sbottare, lo ha proprio detto”, ha dichiarato Nikita, aggiungendo che la concorrente romana avrebbe attuato una strategia mirata a mettere in difficoltà Helena.

Jessica, infatti, avrebbe utilizzato un gioco psicologico particolarmente velenoso, fatto di provocazioni, insulti e tensioni costanti. Secondo Nikita, la modella brasiliana è stata messa sotto pressione per mesi, portandola a reagire in modo sbagliato e violento. “Non voglio giustificare il gesto, ma è evidente che Jessica ha trovato il modo di far uscire il lato più fragile di Helena, il lato che la fa soffrire”, ha aggiunto l’ex gieffina.

Tensione e accuse: il reality nel caos

Dentro la Casa, intanto, il clima è incandescente. Helena è stata isolata dal gruppo e si trova a fronteggiare una vera e propria rivolta. Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Shaila Gatta hanno condannato il suo comportamento, ipotizzando addirittura una protesta collettiva nel caso in cui la produzione non intervenga con decisione.

In giardino, Lorenzo ha suggerito il ritiro di massa come segnale contro episodi così violenti, ma anche questa proposta solleva dubbi. È una presa di posizione sincera o un abile stratagemma per guadagnare visibilità?

Anche Shaila, in nomination insieme a Helena, ha espresso il suo dissenso, dichiarando di sentirsi “a disagio e vergognata” per le dinamiche che si sono venute a creare nella Casa. Ma in tutto questo marasma, chi ha davvero il controllo? La produzione è chiamata a intervenire, ma il dubbio che rimane è che il caos sia diventato parte integrante della strategia dello show, a scapito della qualità televisiva e del rispetto per il pubblico.

Grande Fratello: show o deriva morale?

Con l’annullamento del televoto, la puntata dell’8 gennaio si preannuncia decisiva, ma anche carica di interrogativi. Il pubblico si chiede se Helena Prestes sarà espulsa, come molti sperano, o se il provvedimento riguarderà altre questioni.

Tra le ipotesi, circola anche il nome di Ilaria Galassi, che potrebbe abbandonare il reality per motivi personali. Ma al di là di chi sarà il bersaglio del provvedimento disciplinare, resta una sensazione amara: quella di assistere a un programma che sembra aver perso di vista i confini tra intrattenimento e spettacolo degradante.