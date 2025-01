Fonte: IPA Jessica Morlacchi

L’operazione buonsenso del Grande Fratello non è durata molto e l’ennesima discussione tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes ha rischiato di finire male. La tentata aggressione, avvenuta a margine di una serie di insulti e provocazioni, è stata sventata per pochissimo ma il pubblico non può che riflettere profondamente sul nuovo episodio di violenza che si è consumato tra le mura degli studi Lumina di Roma.

Cos’è successo tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes

Insulti e provocazioni reciproci hanno portato a un punto di non ritorno. Jessica Morlacchi ed Helena Prestes si sono punzecchiate per diversi minuti e, quando l’ex voce dei Gazosa l’ha etichettata per l’ennesima volta come imbecille, la modella brasiliana non ci ha visto più dalla rabbia. “Se tu mi chiami imbecille un’altra volta, vedrai cosa faccio”, minaccia Prestes di fronte alla bassista della band di giovanissimi che ancora masticava rumorosamente un cracker e che la insulta ancora.

Ormai esausta, Helena Prestes ha afferrato il bollitore dal fuoco e ha cercato di ferire la coinquilina con l’acqua bollente. Attacco che fortunatamente è stato sventato dalla prontezza degli altri compagni che l’hanno tenuta lontana dal bersaglio. Nel video della mancata aggressione si vede che l’acqua arrivare fino alla telecamere che riprendono i concorrenti h24. Finita l’acqua, la modella scaglia direttamente il bollitore contro la sua compagna e la chiama p**tana.

Cosa succede ora

Un episodio di violenza che non può passare di certo inosservato. In questi anni, Alfonso Signorini aveva provato a educare i concorrenti al buonsenso, soprattutto sul versante delle bestemmie che in Casa non sono mai mancate, evitando così pesanti squalifiche anche quando le parole di troppo potevano essere assimilate a delle semplici leggerezze. Non sarebbe questo il caso, dato che il pubblico chiede già la squalifica per Helena Prestes e per quanto è accaduto all’interno del gioco.

La colpa non è però unilaterale e, diciamocelo, il provvedimento dovrebbe interessare entrambe le concorrenti ancora in concorso. Il loro rapporto non è mai decollato davvero e, anzi, ci sono state molteplici incomprensioni che sono giunte ormai al limite. La permanenza di Jessica Morlacchi nella Casa ha dato fastidio a molti, inizialmente anche a Yulia Bruschi che infine si è fidanzata con Luca Giglio e ha lasciato il gioco perché denunciata dal suo ex.

L’esclusione dal gioco, laddove prevista dalla produzione, potrebbe però arrivare prima della diretta che invece è prevista per l’8 gennaio. Non sarebbe infatti la prima volta che un concorrente lascia il gioco nel bel mezzo della settimana e senza aspettare la prima serata in onda su Canale5. Pensiamo ad esempio al caso di Alda D’Eusanio, che si era espressa con parole discutibili nei confronti di Laura Pausini e della sua famiglia, ma non è stata l’unica.

Il conduttore potrebbe comunque scegliere di trattare l’argomento in diretta mercoledì 8, per coinvolgere tutte le parti in causa e arrivare a una conclusione definitiva davanti al pubblico che non ama più – e da tempo – assistere a questo tipo di scene. La profonda revisione dei contenuti del programma era stata pretesa anzitempo da Piersilvio Berlusconi, che aveva richiesto più rigore nel comportamento dei concorrenti in gioco. È di nuovo arrivato il momento di prendere i giusti provvedimenti.