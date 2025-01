Grande Fratello, polemiche sul televoto e l’eliminazione di Helena: cosa è successo

Fonte: IPA Helena Prestes, il tafferuglio del televoto

Il Grande Fratello non è ancora finito e ovviamente neanche le polemiche, linfa vitale del programma, accennano a finire. Ma questa volta c’è chi parla di televoto truccato. Alfonso Signorini ha aperto la serata di lunedì annunciando un dato sorprendente: oltre 3 milioni e 400 mila voti per decidere l’eliminazione della serata. Helena Prestes, vero animale da reality, ha dovuto abbandonare il gioco.

Helena Prestes, il bollitore della discordia

Helena Prestes era già nel mirino per un episodio infuocato avvenuto pochi giorni prima. Durante uno scontro acceso con Jessica Morlacchi, la modella aveva lanciato un bollitore, un gesto che ha fatto esplodere il dibattito sui social. Molti spettatori erano certi che sarebbe stata lei a uscire, ma le previsioni puntavano anche su Shaila Gatta, ex velina, come possibile eliminata.

Nonostante la partecipazione record al televoto, la puntata ha raccolto solo 2.260.000 spettatori, fermandosi al 17% di share. Ma più delle cifre, sono state le polemiche post-verdetto a dominare la scena.

L’errore che incendia i sospetti

Dopo l’annuncio dei risultati, uno screenshot del file con le percentuali ha iniziato a circolare online. Il documento conteneva un errore: invece della domanda “Chi vuoi eliminare?”, per un breve periodo sarebbe apparsa “Chi vuoi salvare?”. A peggiorare le cose, la somma delle percentuali non raggiungeva il 100%, alimentando il malcontento tra i fan.

Secondo quanto riportato da Fanpage, si tratterebbe di una semplice svista: “La persona incaricata ha caricato per errore un file di una precedente votazione, con impostazioni obsolete”. Sebbene il file sia stato corretto rapidamente, il danno era fatto.

Nomination e proteste infuocate

La settimana di Helena Prestes non era iniziata sotto i migliori auspici. Dopo la lite con Jessica Morlacchi, entrambe sono state nominate d’ufficio insieme a Ilaria Galassi come provvedimento disciplinare. Accanto a loro, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani sono finiti regolarmente in nomination. Il televoto ha sancito l’uscita della modella brasiliana, ma non senza scatenare una bufera.

Le fan della Prestes, sentendosi tradite, hanno iniziato a invocare a gran voce il suo ritorno nel reality. Alcuni rumor hanno perfino ipotizzato un rientro a sorpresa, alimentando aspettative e teorie su complotti orchestrati. Tuttavia, Deianira Marzano, voce autorevole del gossip, ha tagliato corto: “Non esiste alcuna possibilità di rivederla nella Casa. Se si rivolgerà a un legale, sarà per questioni legate al bollitore, non al televoto”.

L’esperta di gossip ha inoltre smentito le teorie più fantasiose, ribadendo che il televoto era regolare, nonostante l’errore nelle diciture. Fanpage ha confermato questa versione, parlando di una semplice svista umana. La pubblicazione del file errato è stata una gaffe che ha acceso gli animi, ma non ha compromesso la validità del risultato.

I riflessi fuori dalla casa

Mentre Helena Prestes si ritrova fuori dai giochi, il suo percorso continua a far discutere. Tra accuse di favoritismi, polemiche sui social e nuove interviste, l’eco della sua eliminazione non sembra spegnersi. Alcuni fan, agguerriti come non mai, stanno organizzando petizioni per richiederne il ritorno, mentre altri si concentrano sulla questione disciplinare.