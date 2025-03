Anticipazioni Grande Fratello del 13 marzo: eliminazione decisiva

Ultima puntata del giovedì per il Grande Fratello. Stasera televoto decisivo: Chiara, Helena o Stefania dovrà lasciare la casa. Polemiche sui social

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello, il reality che tiene incollati milioni di spettatori al piccolo schermo cambia rotta. Il sipario si chiude sulle doppie puntate settimanali, con quella di questa sera che segnerà l’ultima incursione del giovedì. Da lunedì, il programma si concederà il lusso dell’attesa, con un unico appuntamento settimanale che accompagnerà il pubblico fino alla notte del 31 marzo, quando il sipario calerà su questa edizione.

Le prossime tappe del reality

Con la finale all’orizzonte, il programma proseguirà con le ultime quattro puntate: oggi, giovedì 13 marzo, seguita dalle dirette del 17, 24 e infine del 31 marzo. La tensione tra i concorrenti cresce, soprattutto dopo la proclamazione del terzo finalista. Attualmente, hanno già conquistato un posto nell’ultima serata Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Eliminazione decisiva al Grande Fratello

Mancano poco più di due settimane alla resa dei conti e il televoto di questa sera si preannuncia come il verdetto che cambierà gli equilibri della casa. Una delle protagoniste dovrà abbandonare il gioco a un passo dal traguardo, mentre le altre continueranno la corsa verso la notte decisiva. L’appuntamento è fissato, come sempre, per la prima serata su Canale 5, dove il pubblico decreterà chi avrà ancora diritto a sognare.

La tensione nella casa è alle stelle: una nuova eliminazione incombe, pronta a scompaginare le alleanze e riscrivere la strategia di chi resta in gioco. Questa sera, il verdetto del pubblico sarà inappellabile e una delle tre concorrenti in nomination—Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando—dovrà abbandonare il sogno a un soffio dalla meta.

Chi rischia di lasciare la casa

Il Grande Fratello ha le sue regole, e non sempre chi gioca meglio arriva fino in fondo. Dopo l’ultimo colpo di scena che ha incoronato Zeudi Di Palma come terza finalista, l’atmosfera nella casa è diventata ancora più elettrica. Questa settimana, tre protagoniste si giocano tutto.

Chiara Cainelli è stata indicata dai suoi stessi compagni—Javier Martinez, Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes—mentre la stessa Helena ha trovato sulla sua strada le nomination di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Stefania Orlando, invece, è finita nel mirino di Luca Giglioli e Zeudi Di Palma, in un clima già rovente per il confronto acceso tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. La competizione si fa spietata, e una di loro dovrà dire addio al gioco, proprio mentre il traguardo è sempre più vicino.

Polemiche sui social

Sui social si scatena il solito vortice di ipotesi, sussurri e congetture. Un’osservatrice attenta, presente in studio, ha rivelato di aver colto uno scambio tra Beatrice Luzzi e un’autrice del reality, lasciando intendere che Helena Prestes sarebbe la prescelta per l’uscita. Il mormorio digitale si è fatto assordante fino a quando, qualche ora dopo, l’editorialista ha spento gli entusiasmi con una precisazione netta: “Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza”. La macchina del gossip, però, è difficile da arrestare.