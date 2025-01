La modella brasiliana, eliminata lunedì 13 gennaio, è tornata in Casa per regolare i conti con Spolverato: le parole di Helena Prestes

È ormai diventata una consuetudine: chi esce dal Grande Fratello il lunedì, rientra il giovedì per regolare i conti con i suoi ex coinquilini. Una modalità quasi feroce, verrebbe da pensare, se non fosse che è proprio il pubblico a desiderare questo tipo di chiarimenti e attenderli con grande trepidazione. È successo anche giovedì 16 gennaio con Helena Prestes, che ha ritrovato Lorenzo Spolverato per ricordargli i natali, con tanto di minaccia finale sulla Porta Rossa. Per lei, c’è chi ha pure gridato al televoto truccato. Ma cosa si sono detti?

La verità di Helena Prestes su Lorenzo Spolverato

Uno scontro durato circa venti minuti, in cui abbiamo capito ben poco. Insomma, Lorenzo Spolverato è un gran bugiardo – a detta di Helena Prestes – che un tempo aveva nutrito profondi sentimenti per lui. La modella brasiliana è tornata per ricordarglielo e per riversargli addosso il dolore che ha provato quando lui si era riavvicinato a lei dopo aver ancora litigato con Shaila Gatta. Un comportamento che l’ha ferita e che oggi gli ha rinfacciato senza timore, mentre Spolverato ha continuato a respingere ogni accusa da parte sua.

“Il tuo atteggiamento è cambiato rispetto alla complicità e all’attrazione dell’inizio. Poi ho visto una parte di te che mi ostacolava. Nell’ultimo periodo sei diventata una sorta di ostacolo per me”, ha detto Lorenzo, che inizialmente aveva pensato di provare qualcosa di profondo per Helena Prestes. I due si erano avvicinati, e parecchio, tanto che lei si era perfino dichiarata a lui al ritorno dalla spedizione al Gran Hermano, dove invece aveva iniziato a impegnarsi con Shaila.

“Per me tu hai sempre e solo giocato con me. Quello che mi hai detto ora ne è la prova. Sei un bugiardo. Racconti tante di quelle bugie solo per convenienza. Cerchi di manipolare tutta la Casa. Tu ami soltanto te stesso e questo dice tanto di te. Ci ho provato a vedere il bello in te, ma non c’è. Sei una persona cattiva”, ha aggiunto Helena, trasformando in astio l’amore che aveva provato fino a pochi giorni prima.

Lo scontro finale di Helena e Lorenzo

I due si sono stuzzicati e beccati per tutto il tempo, senza parlare apertamente di quello che è realmente accaduto tra loro. Lei aveva giurato di non rivelare mai cosa fosse accaduto prima della partenza di Spolverato per il Gran Hermano, dove aveva capito di provare qualcosa per Shaila Gatta: “Per me è un capitolo chiuso”, ha tuonato Prestes, che è uscita dalla Casa su tutte le furie.

Non solo, ha imboccato dalla Porta Rossa letteralmente furibonda, chiudendosi il varco alle spalle come avrebbe fatto Milord di Sailor Moon con il suo mantello: “Te ne pentirai”, minaccia Prestes, che sottolinea pure come lui abbia agito solo per una questione economica. La questione sembra tutt’altro che chiusa, soprattutto da parte di lei che invece prosegue a dargli contro perché potrebbe essere ancora interessata a lui sotto un punto di vista sentimentale. Spolverato è invece al centro di un dibattito da non perdere: il guru della moda è pronto a giurare di aver avuto una liaison amorosa con lui.