Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello continua a tenere incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo, e come ogni settimana, il televoto rappresenta un momento fondamentale per i concorrenti in gara. Questa volta, la sfida è a cinque nomi: in nomination troviamo Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Chi di loro dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia? I sondaggi ci danno qualche indizio.

Grande Fratello, i nominati del 17 marzo

Come abbiamo anticipato, i concorrenti in nomination per la serata del 17 marzo sono cinque. Chiara è finita in nomination per scelta di Javier, Tommaso e, di nascosto, anche di Jessica. Helena, invece, è stata votata solo da Giglio. Javier ha ricevuto una nomination segreta da Lorenzo, ancora arrabbiato per come l’ex pallavolista ha trattato Chiara. Mariavittoria è stata nominata da Chiara, Zeudi e Shaila, mentre quest’ultima è stata votata dalla sua storica rivale Helena. E adesso, le due si sfideranno di nuovo al televoto.

Stasera, lunedì 17 marzo 2025, torna l’appuntamento con la 40ª diretta del Grande Fratello, come sempre guidata da Alfonso Signorini. Questa volta il televoto sarà decisivo: il pubblico dovrà scegliere chi salvare e il concorrente che riceverà meno voti dovrà dire addio alla Casa più spiata d’Italia. Chi segue il Grande Fratello sa bene che i sondaggi possono dare un’indicazione, ma non sempre si rivelano precisi al 100%. Basta un colpo di scena in puntata o una particolare dinamica nella Casa per ribaltare la situazione.

Nelle scorse settimane, abbiamo visto Jessica Morlacchi guadagnarsi un posto in finale grazie a un televoto flash, mentre Helena Prestes, che sembrava essere tra le più amate, ha dovuto fare i conti con una vera e propria mobilitazione social che ha influenzato il voto. I fan dei concorrenti più in difficoltà spesso si organizzano all’ultimo minuto per cercare di salvare i loro beniamini, rendendo il risultato finale sempre imprevedibile. Chi sarà il prossimo eliminato?

Cosa dicono i sondaggi

Secondo le proiezioni più recenti, Helena Prestes sembra essere la favorita del pubblico, con una percentuale di voti che si aggira intorno al 47% delle preferenze. Un vantaggio enorme rispetto alle altre concorrenti, che si trovano invece in una situazione molto più incerta. Shaila Gatta si posiziona al secondo posto con il 16,11% dei voti, seguita da Mariavittoria Minghetti al 14,05% e Javier Martinez al 12,95%. Ma la vera candidata all’eliminazione sembra essere Chiara Cainelli, che raccoglie appena il 10% delle preferenze. Se i numeri verranno confermati dal televoto ufficiale, sarà lei a dover lasciare la Casa.

Oltre ai numeri, è interessante analizzare come si stanno evolvendo i rapporti tra i concorrenti. Negli ultimi giorni, Shaila Gatta appare sempre più insofferente rispetto alla sua permanenza all’interno del gioco, mentre Stefania Orlando ha lasciato il reality nello stupore generale, soprattutto tra chi credeva che fosse una delle candidate alla finale del 31 marzo. Si tratta comunque delle ultime votazioni di quest’edizione dello show di Canale5, che perde il doppio appuntamento fino alla finale già annunciato dal padrone di casa, premiato pure con un Tapiro d’Oro per i comportamenti poco consoni di Lorenzo Spolverato, che sono perfino arrivati a essere discussi in Rai.