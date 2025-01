Ascolti tv del 13 gennaio. Il Conte di Montecristo straccia il Grande Fratello

Fonte: Ansa Sam Claflin è Edmond Dantès in "Il Conte di Montecristo"

La serata televisiva di lunedì 13 gennaio è ricca di appuntamenti importanti. Su Rai1 ha debuttato la fiction Il Conte di Montecristo e si è scontrato con la trasmissione – cavallo di battaglia di Mediaset, il Grande Fratello su Canale5.

L’aspettativa era alta per Il Conte di Montecristo, l’ultima trasposizione televisiva del celebre romanzo di Alexandre Dumas, con un cast eccezionale che vede Jeremy Irons nei panni dell’Abate Faria, Sam Claflin è Edmond Dantès. E poi ci sono Lino Guanciale, Gabriella Pession, Michele Riondino.

Alfonso Signorini su Canale5 con il Grande Fratello ha tenuto testa alla fiction Rai con colpi di scena e sorprese. Grandi protagoniste sono state Helena e Nikita.

Su Rete4, Nicola Porro a Quarta Repubblica ha parlato delle piazze calde contro le forze dell’ordine, da Milano a Torino; il caso Ramy e la vicenda del carabiniere indagato a Rimini per eccesso di legittima difesa e gli ultimi aggiornamenti sugli incendi di Los Angeles. E poi ha presentato un focus sul fenomeno Mussolini, tra serie tv e fantasmi della sinistra.

La7 ha fatto un omaggio a Oliviero Toscani, scomparso proprio il 13 gennaio. Ma la prima serata ha visto protagonista il Prof. Barbero con una lezione su San Francesco. Mentre su Rai3 Massimo Giletti a Lo stato delle cose ha dato amplio spazio all’attualità con il caso Ramy che continua a dividere l’opinione pubblica e ad animare scontri di piazza in varie città italiane.

Prima serata, ascolti tv del 13 gennaio: Il Conte di Montecristo al top

Su Rai 1 Il Conte di Montecristo incolla al piccolo schermo 5.005.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1:20 – Grande Fratello è seguito da 2.260.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 848.000 spettatori pari al 3.9%, nella presentazione in onda dalle 21:24 alle 22, e 1.089.000 spettatori pari al 6.3% dalle 22 alle 23:46. Su Italia1 The Avengers raduna 1.235.000 spettatori (7.2%).

Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 724.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 722.000 spettatori (4.8%). Su La7 In viaggio con Barbero: Francesco, un santo scomodo raggiunge 1.101.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 496.000 spettatori con il 2.5% (episodio in replica in seconda serata: 496.000 – 2.5%). Sul Nove Semplicemente Persia: One milf show raduna 619.000 spettatori (3.2%).

Access Prime Time, dati del 13 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.132.000 spettatori (24.1%) e Affari Tuoi 6.614.000 spettatori (30.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.049.000 spettatori pari al 13.9%.Su Rai2 TG2 Post interessa a 496.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.647.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.295.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.529.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.023.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 854.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.756.000 spettatori e l’8%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 552.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 503.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori 3.334.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.741.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.223.000 spettatori (16.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.761.000 spettatori (21.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (481.000 – 3.6%), Le Leggi del Cuore totalizza 334.000 spettatori con il 1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 434.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 824.000 spettatori (4.2%). Su Rai3, le news dei TGR tengono informati 2.735.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.221.000 spettatori (6.0%) e Via dei Matti n.0 sigla 1.064.000 spettatori (5.0%). Su Rete4 La Promessa appassiona 908.000 spettatori (4.5%). Su La7, Famiglie d’Italia raduna 295.000 spettatori pari al 1.8%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha conquistato 461.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 422.000 spettatori con il 2.2%.