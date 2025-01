Il Conte di Montecristo, la storia vera che ha ispirato Alexandre Dumas

Fonte: IPA Lino Guanciale e Gabriella Pession tra i protagonisti della serie "Il Conte di Montecristo"

Il Conte di Montecristo è uno dei romanzi più famosi di Alexandre Dumas padre. Pubblicato a puntate su un giornale partire dall’inizio del 1844, è ancora una delle storie più coinvolgenti della letteratura, tanto che si continuano a fare adattamenti cinematografici e televisivi. Tra cui la serie-evento in quattro puntate, in onda in prima serata su Rai1, dal 13 gennaio 2025, con protagonista Sam Claflin.

Il Conte di Montecristo è una storia vera?

Protagonista de Il Conte di Montecristo è Edmond Dantès, interpretato nella fiction Rai da Sam Claflin, giovane primo ufficiale di bordo della nave commerciale Le Pharaon. Il 24 febbraio 1815, giorno in cui Napoleone abbandona l’isola d’Elba, Dantès sbarca a Marsiglia, pronto a sposare la sua fidanzata Mercedes l’indomani.

Ma tradito da amici, gelosi della sua fortuna, che lo denunciano anonimamente con l’accusa di essere un cospiratore bonapartista, Dantès viene rinchiuso nel Castello d’If al largo di Marsiglia. Dopo 14 anni di prigionia, durante i quali viene istruito e rigenerato dall’Abate Faria, che nella fiction Rai ha il volto di Jeremy Irons, riesce ad evadere. Riconquistata la libertà, mette in atto la sua vendetta contro i suoi nemici.

Il Conte di Montecristo non è una storia vera, ma Alexandre Dumas è stato ispirato dalle vicende di Pierre Picaud, noto anche come François Picaud, un criminale francese, vissuto agli inizi dell’Ottocento a Nimes. Come Dantès, anche Picaud fu arrestato il giorno delle sue nozze con la falsa accusa, mossa da alcuni amici, di essere un cospiratore.

L’uomo fu rinchiuso per 7 anni nel Forte di Fenestrelle. Durante la prigionia fece la conoscenza di un altro detenuto, un prete italiano, padre Torri che in punto di morte gli lasciò in eredità la sua fortuna, nascosta a Milano. Quando Picaud fu rilasciato, s’impossessò del tesoro del prete, tornò in Francia e trascorse i successivi dieci anni a realizzare la sua vendetta.

Il Conte di Montecristo, dove e quando vederlo in tv

La serie Il Conte di Montecristo debutta su Rai1 in prima serata lunedì 13 gennaio, per un totale di quattro puntate.

Il cast è eccezionale: a Sam Claflin (Edmond Dantès-Il conte di Montecristo), Mikkel Boe Følsgaard (Gérard Villefort), Ana Girardot (Mercedes), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (Haydée), Lino Guanciale (Vampa-Il conte Spada), Michele Riondino (Jacopo), Gabriella Pession (Hermine Danglars), Harry Taurasi (Fernand), Poppy Corby-Tuech (Héloïse), Nicolas Maupas (Albert), Amaryllis August (Valentine), Jason Barnett (Caderousse) e dal Premio Oscar® Jeremy Irons nel ruolo dell’Abate Faria.

La regia è firmata da Bille August che così racconta il suo lavoro: ” Abbiamo cercato di condensare questa storia intensa in una serie televisiva in otto episodi da 50’ che ci ha permesso di rendere omaggio a questo romanzo complesso e articolato, in tutta la sua epicità, attraverso uno stile visivo fortemente spettacolare e a un cast straordinario, che ha saputo arricchire il viaggio del protagonista, Edmond Dantès, nel suo percorso di vendetta nei confronti degli uomini che gli hanno rubato venti anni di vita e il suo unico vero amore”.

Prosegue August: “In questa sua implacabile ricerca, Edmond tesse intrichi raffinatamente spietati, intrappolando non solo i suoi nemici, ma tutti quelli che entrano nella sua orbita, gettando luce e speranza sull’umanità e restituendo anche a noi la fiducia nel potere salvifico dell’amore”.