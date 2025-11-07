Ascolti tv del 6 novembre, torna Il Conte di Montecristo. De Martino-Scotti in guerra

Su Canale 5 torna Montecristo con Favino, Rai 1 risponde con "Noi del Rione Sanità". E tra De Martino e Scotti la sfida è infinita: tutti gli ascolti

IPA Gerry Scotti

Il Conte di Montecristo è tornato in tv. Infatti, Canale 5 ha trasmesso in prima serata il film, tratto dal celebre romanzo di Dumas, che vede nel cast anche Pierfrancesco Favino, per contrastare Rai 1 che ha mandato in onda una nuova puntata della serie Noi del Rione Sanità. Anche se settimana scorsa i dati di ascolto per la fiction erano in calo.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Geppi Cucciari condurre Spendida Cornice con Ferzan Özpetek ospite e su Rai 2 è tornato Ore 14 sera. Mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio è stato dato ampio spazio al tema della sicurezza, a partire da Milano, dove nei giorni scorsi una donna è stata accoltellata in pieno giorno in piazza Gae Aulenti, nel cuore della città. Italia 1 ha trasmesso il film Paradise City. Invece su La7 è tornata Piazzapulita.

Questo per quanto riguarda la prima serata, nel prime time tutto si è giocato come sempre tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna che va talmente bene nello share che Mediaset sta addirittura pensando di allungare le puntate.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 6 novembre

