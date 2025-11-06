Affari Tuoi, Francesco vince con una profezia e sorprende Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino ci regala un nuovo appuntamento ricco di emozioni su Rai Uno con la puntata del 6 novembre di Affari Tuoi. Fra lacrime, profezie e continui colpi di scena, il concorrente è arrivato in finale lasciando tutti col fiato sospeso, sino al colpo di scena.

Affari Tuoi, Francesco per la Basilicata sorprende

A giocare questa puntata di Affari Tuoi, Francesco per la Basilicata. Il concorrente ha giocato una partita particolarmente appassionante, fatta di rischi e colpi di scena. La sua partita è iniziata con il numero 11 che però il pacchista ha voluto cambiare appena è capitata l’occasione giusta.

Francesco si è ritrovato fra le mani il pacco numero 11, scelto perché rappresenta la data di nascita del padre. Da quel momento però per il concorrente sono iniziati i guai. Accompagnato nel gioco da Stefano De Martino, Francesco ha iniziato a eliminare tutti i premi alti, perdendo 100, 200, 300mila euro. Anche il pacco nero – che conteneva 100mila euro – è sfumato.

Di fronte a questa situazione il concorrente si è commosso, e, temendo di perdere tutto, si è sciolto in lacrime. Consolato da Stefano De Martino, ha poi ripreso il gioco e, a quel punto, è successo qualcosa di molto particolare. Quando il Dottore gli ha offerto un nuovo cambio, il concorrente ha scelto il numero 18, affermando che sua madre gli aveva detto che sarebbe stato quello vincente.

E così è stato. Convinto che la profezia della madre fosse esatta, Francesco non ha più lasciato il pacco numero 18, nonostante le offerte e le tentazioni, sorprendendo per la sua caparbietà. Alla fine la scoperta: aveva ragione! Nel suo pacco infatti c’erano 75mila euro.

Affari Tuoi e il futuro di Stefano De Martino

Affari Tuoi ha segnato senza dubbio la carriera di Stefano De Martino che, grazie al format di Rai Uno, è diventato un vero e proprio showman. L’ex ballerino di Amici ne ha fatta di strada, dimostrando grande talento e una capacità di tenere la scena e – diciamolo – di sopportare la pressione.

Perché è tanta quella a cui è stato sottoposto negli ultimi mesi, in prima fila nella sfida contro Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna che continua a macinare record e grandi ascolti. La trasmissione in onda su Canale Cinque ha colto di sorpresa tutti, soprattutto Stefano, che forse non si aspettava una concorrenza così agguerrita dopo una stagione vincente. Ma il conduttore non si è arreso. Prima è tornato in anticipo dalle vacanze estive con (l’ormai ex) fidanzata Caroline Tronelli, lasciando il sole e le spiagge della Sardegna per approdare negli studi Rai.

Poi si è messo in gioco, dando il suo contributo per rendere più divertente e interessante Affari Tuoi. Dai balletti ai gesti scaramantici, passando per le battute rivolte agli avversari televisivi, sino all’arrivo di Herbert Ballerina, divenuto ormai sua spalla comica, Stefano ha migliorato il format, rendendolo sempre più suo.

Cosa lo attende nel futuro? C’è chi parla di un nuovo programma, soprattutto dopo la scelta della Rai di accorciare Affari Tuoi per lasciare spazio alla prima serata. C’è invece chi è convinto che Stefano non mollerà e, al contrario, potrebbe ribaltare ogni pronostico, conquistando sempre più ascolti ed erodendo la distanza da La Ruota della Fortuna.

