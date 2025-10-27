Affari Tuoi, la Rai lo accorcia: la decisione che “taglia” De Martino

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Cambia la durata di Affari Tuoi. Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, erede televisivo di Amadeus alla guida del programma, sarà leggermente accorciato per consentire alla prima serata di iniziare in orari più regolari. Una modifica che, pur nella sua apparente marginalità, segna un passo concreto nella gestione dei palinsesti Rai e nel rapporto con i telespettatori.

La scelta della Rai

A spiegare la decisione è stato Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, che ha voluto sottolineare come il taglio non risponda a logiche di ascolto o di budget, bensì a un principio di rispetto verso il pubblico. “Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata – ha dichiarato – ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time”.

Una scelta che, secondo Di Liberatore, non è un gesto isolato ma parte di una strategia più ampia: “Abbiamo iniziato ad adottare questa misura già nella settimana passata e la stiamo perfezionando in questi giorni. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori, affinché possano godere della programmazione in orari più accessibili a tutti”.

Cosa succede ora

Il taglio non sarà rigido. La riduzione dei minuti sarà flessibile, variando in base alla durata dei programmi che precedono o seguono il game show. “È un’ottimizzazione che tiene conto delle singole serate – ha precisato – e che cercherà di non penalizzare la performance degli ascolti. L’obiettivo è quello di avviare un meccanismo virtuoso che, auspicabilmente, venga adottato anche da altri editori, così da anticipare ulteriormente gli orari d’inizio delle prime serate nel rispetto del pubblico”,

Questa misura si inserisce nel dibattito, mai del tutto sopito, sull’orario di inizio dei programmi serali in Italia. Negli ultimi anni, infatti, l’avvio delle trasmissioni di prime time si è progressivamente spostato oltre le 21,30, costringendo molti telespettatori – soprattutto famiglie e lavoratori – a rinunciare alla visione integrale dei programmi più amati. La Rai, con questo intervento, sembra voler recuperare un rapporto di fiducia con il pubblico, dimostrando una maggiore attenzione ai suoi ritmi quotidiani che riguardano praticamente tutti.

Per Affari Tuoi si tratta dunque di un piccolo “taglio” con un grande significato simbolico. Il programma, ormai punto di riferimento del preserale di Rai1, dovrà adattarsi a una durata più snella senza perdere quella leggerezza e quella suspence che lo rendono un appuntamento fisso per milioni di spettatori. Stefano De Martino, forte di un consenso crescente e di un approccio che si è costruito sul suo personaggio, dovrà quindi misurarsi con una gestione dei tempi ancora più serrata.

La riduzione di pochi minuti un programma di successo come Affari Tuoi non è solo un dettaglio ma appare come la volontà della tv di Stato di rinnovarsi senza tradire la propria missione: offrire intrattenimento di qualità, nel rispetto di chi guarda. Anche sacrificando una porzione di programma che sta provando in tutti i modi a contrastare l’ascesa infinita de La Ruota della Fortuna, rivale numero 1 su Canale5 con la conduzione di Gerry Scotti.