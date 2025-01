Fonte: IPA Il Conte di Montecristo

Il Conte di Montecristo è una delle storie più celebri della letteratura mondiale. Il capolavoro di Alexandre Dumas, la cui pubblicazione iniziò nel 1844, è stato adattato numerose volte. Proposte cinematografiche e televisive e ora la Rai propone una miniserie di produzione nostrana e transalpina. Di seguito tutte le informazioni in merito.

Il Conte di Montecristo, trama

Edmond Dantès è un uomo che sembra aver ricevuto dalla vita tutto ciò che avrebbe potuto desiderare. Nominato capitano del Pharaon, è sul punto di sposare il grande amore della sua vita, Mercedes. Ignora però che ci siano delle ombre che incombono su di lui. Accusato d’essere un bonapartista, si ritrova in manette e rinchiuso nelle segrete del Castello d’If.

Una vera e propria cospirazione ai suoi danni, che ha origine proprio dall’interesse amoroso per Mercedes. La sua vita è distrutta e chi poteva fare qualcosa, il sostituto procuratore di Marsiglia Villefort, insabbia la verità per tutelare i propri interessi.

Una vita in frantumi e dopo 10 anni di prigionia l’animo di Edmond è ormai privo di ogni speranza. Di colpo, però, si ritrova faccia a faccia con un altro detenuto. Si tratta dell’Abate Faria, suo deus ex machina. Per un calcolo errato, l’uomo si è ritrovato nella sua cella. Era intento a scavare un lungo tunnel per raggiungere la libertà.

I due diventano amici ed Edmond viene a conoscenza dell’esistenza di un tesoro nascosto dai Templari. Gli scavi richiedono altri cinque anni ma, alla fine, Faria non sopravvive al piano. Il protagonista si sostituisce al suo cadavere e ottiene la libertà agognata, recandosi poi nel luogo segreto per riscuotere il proprio premio.

È così che nasce il ricco e misterioso Conte di Montecristo, che per cinque anni costruisce nei minimi dettagli il proprio piano di vendetta. Tutti dovranno pagare. Indaga a fondo e scopre l’intera rete di cospiratori. Danglars era uno dei membri dell’equipaggio e ambiva al titolo di capitano. Fernand, cugino di Mercedes, ambiva a sposare la donna. Dangles, invece, ha insabbiato il tutto per divenire procuratore capo.

La sola a scoprire la sua identità è proprio Mercedes (che ha infine sposato Fernand), dalla quale Edmond si separa infine, riconoscendo come il loro tempo sia ormai trascorso, anche se la fiamma del sentimento non è morta, anzi. Ciò che alimenta il suo corpo in questa fase, però, è soltanto la vendetta. Sfruttando le debolezze degli uomini, il protagonista si abbatte su di loro come un destino inesorabile.

Cast e personaggi

Sam Claflin – Edmond Dantès / Conte di Montecristo;

– Edmond Dantès / Conte di Montecristo; Ana Girardot – Mercedes;

– Mercedes; Harry Taurasi – Fernand Mondego;

– Fernand Mondego; Jeremy Irons – Abate Faria;

– Abate Faria; Blake Ritson – Danglars;

– Danglars; Mikkel Boe Følsgaard – Gérard De Villefort;

– Gérard De Villefort; Gabriella Pession – Hermine Danglars;

– Hermine Danglars; Karla-Simone Spence – Haydée;

– Haydée; Lino Guanciale – Vampa;

– Vampa; Michele Riondino – Jacopo;

– Jacopo; Nicolas Maupas – Albert De Morcerf.

Il Conte di Montecristo, puntate e dove vedere la serie

A distanza di poche settimane dalla versione de Il Conte di Montecristo proposta da Mediaset, con Pierfrancesco Favino nel cast (Abate Faria), la Rai fa altrettanto con una miniserie con protagonista Sam Claflin. Il ruolo dell’Abate Faria è in questo caso affidato a Jeremy Irons. Spazio però per ben quattro italiani: Gabriella Pession, Lino Guanciale, Michele Riondino e Nicolas Maupas.

Una produzione internazionale che prevede la messa in onda de Il Conte di Montecristo su Rai 1. La miniserie sarà poi recuperabile anche in streaming, collegandosi alla piattaforma RaiPlay. Un totale di quattro puntate, che prevedono la messa in onda di due episodi a serata. Ecco il calendario della messa in onda: