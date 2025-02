Il Conte di Montecristo, ultima puntata. Come finisce la serie della Rai

"Il Conte di Montecristo" delude nelle ultime scene. La fiction non è fedele al romanzo di Dumas e scoppia la polemica. Come finisce

Il Conte di Montecristo, la serie con Sam Claflin, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Michele Riondino, è alle battute finali. Gli ultimi due episodi sono trasmessi su Rai 1 lunedì 3 febbraio in prima serata. Come finisce la fiction che ha lasciato tutti col fiato sospeso e ha battuto tutti gli altri programmi negli ascolti tv?

Il Conte di Montecristo, trama dell’ultima puntata

Il Conte di Montecristo (Sam Claflin) è arrivato a realizzare il suo progetto di vendetta. Il 3 febbraio su Rai 1 va in onda la resa dei conti definitiva.

Questo è quello che succede negli ultimi due episodi che formano la quarta e conclusiva puntata della serie, firmata dal regista Bille August.

Gaston, figlio illegittimo di Villefort, diventa ladro ma viene arrestato. Danglars (Blake Ritson) scopre il tradimento di Fernand contro Ali Pascha. Albert, figlio di Mercedes e Villefort, furioso, sfida Montecristo a duello per difendere l’onore del padre.

Intanto, alla vigilia delle nozze, il conte Spada (Lino Guanciale) aiuta Eugenia, figlia di Danglar ed Hermine (leggi la nostra intervista a Gabriella Pession) a fuggire con il suo vero amore. Edmond rivela a Villefort dettagli sull’assassinio della marchesa, che daranno il via alla rivincita finale del conte. Consumato dalla vendetta, potrà amare di nuovo?

Il Conte di Montecristo, come finisce il romanzo

Il Conte di Montecristo Puoi acquistare online il romanzo di Alexandre Dumas

La fiction su Rai 1 è tratta dal celebre romanzo di Alexandre Dumas, Il Conte di Montecristo, ispirato a una storia vera. Alla fine del libro Edmond Dantès porta a termine la sua vendetta. Danglars viene rovinato finanziariamente, Fernand Mondego si suicida dopo essere stato smascherato e aver perso tutto, mentre Villefort, in preda ai sensi di colpa, impazzisce.

Consumata la sua vendetta, però, il Conte di Montecristo non trova pace. Così decide di perdonare e di rifugiarsi nell’amore per Haydée, la figlia del sovrano albanese che aveva salvato. Lasciano la Francia insieme, dando l’idea che stiano per iniziare una nuova vita basata sulla speranza, l’amore e la redenzione.

Il Conte di Montecristo, polemiche sul finale della fiction

Da indiscrezioni e anticipazioni, pare però, che la fiction Il Conte di Montecristo si discosti dal finale del romanzo, suscitando non poche polemiche. Nel trailer dell’ultima puntata sembrerebbe suggerire che Edmond e Mercedes si riavvicinano, tornando insieme e coronando finalmente il loro amore.

Queste differenze hanno già suscitato diverse polemiche sui social. I molti fan del libro si sono lamentati per l’infedeltà rispetto al libro di Dumas. Qualcuno scrive su X: “SE FINISCE CON MERCEDES GIURO CHE SPACCO TUTTO”. “Come dovrebbe finire. Come purtroppo non finirà la serie tv”. E ancora: “Doveva finire così. Invece ci troveremo Mercedes come se nulla fosse stato. Dumas perdona loro perché non sanno quello che fanno”.

C’è anche chi reclama rispetto per il capolavoro dello scrittore francese: “Il povero Alexandre Dumas che ha scritto un capolavoro di 1200 pagine per poi vedere il suo finale cambiato in ogni singola trasposizione. Posso capire i cambiamenti nel corso della storia ma il finale di un libro DEVE rimanere quello. Chiamasi RISPETTO”.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.