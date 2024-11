Fonte: IPA Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a "Ballando con le stelle"

Suo nonno Dario Argento la chiama “Delizia”, e chi siamo noi per dargli torto? Anna Lou Castoldi sta finalmente mostrando un lato inedito di se stessa a Ballando con le stelle dove, puntata dopo puntata, dimostra di essere anche una bravissima ballerina. La figlia di Asia Argento e Morgan sta ottenendo il giusto riscatto, dopo le assurde dicerie sul suo conto e molte delle quali completamente infondate, ma pare che – in pista – abbia anche trovato l’amore. Dopotutto, il feeling con il suo maestro Nikita Perotti è evidente, sebbene nessuno dei due abbia mai voluto confermare alcunché. Ma cosa c’è davvero fra loro?

Anna Lou Castoldi, cos’ha detto sul flirt con Nikita Perotti

“È nato un amore”, ha detto Anna Lou Castoldi a Unomattina, ospite di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. La concorrente di Ballando con le stelle non ha però voluto rivelare di più, limitandosi a concedere un sorriso enigmatico alla conduttrice che voleva sapere di più. Non è però detto che si tratti di un amore sentimentale, dato che la figlia di Asia Argento è abituata a parlarne con grande naturalezza, certamente perché lo considera come una delle cose belle della vita a cui aggrapparsi.

La coppia composta da allieva e Maestro sta comunque dando il meglio di sé in pista e fin dalla prima puntata. Le loro coreografie sono sempre diverse e tutte studiate e cucite sulla personalità particolare di Anna Lou. Qualcosa che non si era mai visto a Ballando con le stelle e che sta ottenendo un ottimo successo, sebbene la giuria stia chiedendo qualcosa di più in termini di difficoltà, vista la qualità raggiunta da altri concorrenti come Federica Nargi con Luca Favilla e Bianca Guaccero con Giovanni Pernice.

Nikita Perotti pensa alla vittoria finale

Mentre in tanti si stanno occupando della loro presunta storia d’amore, Nikita Perotti è invece proiettato verso la finale di Ballando con le stelle e possibilmente verso la vittoria che per lui sarebbe un record, dato che è alla sua prima partecipazione come professionista. Il gioco ora si fa duro, soprattutto perché Anna Lou deve iniziare a credere nelle sue potenzialità.

Fino a questo momento, ha infatti ballato per il piacere del suo Maestro e senza essere realmente consapevole di essere un brava ballerina. La giuria l’ha sempre premiata, ma adesso è arrivato il momento di far uscire il carattere. Di lei stiamo scoprendo un lato completamente nuovo e che va ben oltre l’aspetto estetico. Dietro i piercing, i tatuaggi e i capelli colorati si nasconde infatti un’anima bellissima e profonda che si sta svelando puntata dopo puntata.

Il supporto di mamma Asia Argento c’è ma è discreto, se facciamo eccezione per la settima puntata in cui era presente tra il pubblico e si è commossa per il tributo di sua figlia a nonna Daria (Nicolodi, sua madre), con un ballo eseguito su Le tasche piene di sassi di Jovanotti e che ha ricordato il bellissimo legame che c’era tra di loro. “Era la mia persona preferita”, ha detto tra le lacrime in sala prove, spiegando come sua nonna sia stata l’unica persona ad averla mai capita davvero.