“GF Vip”, finale magica per Nikita: la famiglia finalmente riunita

Dopo 196 giorni e ben 45 prime serate è andata in scena l’attesissima finale del GF Vip 7. Un’edizione da record per il reality condotto da Alfonso Signorini e non solo in termini di durata: tanti i volti noti (e meno) passati al vaglio delle telecamere della Casa più spiata d’Italia e tante anche le polemiche e le critiche che, mai come quest’anno, hanno dominato in quel di Cinecittà. La serata si è aperta col botto, come si suol dire, con un televoto memorabile che ha visto sfidarsi Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Proprio quest’ultima, da sempre tra le favorite alla vittoria, ha vissuto un momento magico in questa finale con la famiglia finalmente riunita dopo tanto tempo.

Il “GF Vip” riunisce la famiglia di Nikita Pelizon

I momenti immediatamente precedenti al risultato del primissimo televoto in questa finale del GF Vip 7 hanno visto in scena un momento memorabile per Nikita Pelizon. La sua famiglia si è finalmente riunita al completo, con mamma Sabrina e papà Mauro e i fratelli, Raffaele e Jessica, quest’ultima in dolce attesa della prima nipotina dell’influencer.

Spesso si dà per scontato che “famiglia” sia sinonimo di “serenità”, ma per Nikita la vita non è stata affatto facile. Lo ha raccontato spesso durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, rivelando il lato più nascosto e intimo di sé: “Mi dicevano che la nostra era l’unica religione. Sono cresciuta con la Bibbia davanti. I miei genitori sono testimoni di Geova ma molto molto praticanti”. Regole troppo rigide per una ragazzina, la Bibbia sempre in mano e il rapporto con la mamma a dir poco conflittuale, sono solo alcuni elementi portati a galla dalla Vippona che, in questo modo, aveva scatenato le ire della donna che l’ha messa al mondo.

Il passato ormai sembra solo un lontano e doloroso ricordo, inclusi la fuga da casa e il tentato suicidio di cui lei stessa ha parlato. La finale è stata l’occasione per riabbracciare la mamma e il papà, che negli ultimi tempi non le hanno mai fatto mancare il proprio sostegno, con tanta emozione ma anche con un pizzico di esitazione e imbarazzo. Nikita non avrebbe mai immaginato che i genitori si esponessero in prima persona, apparendo in televisione, e il GF Vip non avrebbe potuto farle regalo più bello.

Nikita Pelizon, la “fatina” del “GF Vip” amata dal pubblico

Spesso ad accattivarsi le simpatie del pubblico sono i “cattivi”, i personaggi più dispettosi e disturbanti, quelli che insomma portano scompiglio. Nikita Pelizon è un caso più unico che raro, lei che con quell’aspetto da “fatina” dei boschi ha sempre mostrato il suo lato più sognante. Lo stesso che, in fondo, nasconde i molti dolori del suo passato burrascoso.

Un personaggio che in oltre sei mesi di reality show ha diviso letteralmente il pubblico in due fazioni: da una parte i nikiters, sempre pronti a sostenerla e a difenderla (al punto di intraprendere azioni legali), e dall’altra chi ritiene il suo comportamento frutto di una strategia studiata a tavolino per accaparrarsi le simpatie altrui e avere la meglio sugli altri Vipponi.

Qualunque sia la verità, l’unica certezza è che Nikita ha vinto ben 28 televoti in quasi 50 puntate di GF Vip, eliminando in ultimo anche Micol Incorvaia. E non è mica poco.