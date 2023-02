“GF Vip” nel mirino per Nikita: diffidati due concorrenti. E Signorini tace

Un aereo ha volteggiato in quel di Cinecittà con un messaggio chiaro: “Sola mai, noi con te”. E non sembra un caso che ciò sia accaduto in una giornata particolare, quella in cui lo staff di Nikita Pelizon ha confermato di aver intrapreso delle azioni legali importanti nei confronti di due concorrenti del GF Vip. Da mesi amici e familiari della modella triestina lamentano il cattivo trattamento ricevuto dalla Vippona nella Casa più spiata d’Italia, presa di mira da alcuni in modo sempre più duro e ingiusto.

“GF Vip”, lo staff di Nikita Pelizon diffida due concorrenti del reality

Possono le dinamiche avere la meglio sui reali sentimenti di una persona? È quel che si chiedono amici e familiari della modella e influencer Nikita Pelizon che, ormai da mesi, danno voce al suo profondo disagio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non è un segreto che tra lei e Luca Onestini non scorra buon sangue, specialmente da quando il loro avvicinamento si è trasformato in un coinvolgimento a senso unico da parte di lei che, infine, ha lasciato il posto a una guerra senza esclusione di colpi andata letteralmente fuori controllo.

Alfonso Signorini nella scorsa puntata ha richiamato i Vipponi all’ordine, condannando la loro “cattiva educazione” e comportamenti che hanno superato il limite della sopportazione. Ma ciò non è bastato allo staff di Nikita che aveva già annunciato la volontà di intraprendere delle azioni legali, specialmente alla luce della totale indifferenza della produzione del reality che ha lasciato ogni richiesta senza risposta.

Raggiunta telefonicamente dal portale MondoTv24, la più cara amica della Pelizon ha deciso di far chiarezza su quanto deciso dopo aver consultato un avvocato “per tutelare l’immagine e la persona della modella triestina”: “Preciso che il Team non sono solo io [Giulia, ndr], sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda (…). Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti, abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi. Abbiamo diffidato Luca Onestini e Oriana Marzoli, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”.

Nikita Pelizon, il silenzio di Alfonso Signorini e del “GF Vip”

Se da una parte lo staff di Nikita Pelizon ha deciso di procedere per vie legali, dall’altra l’amica Giulia non è riuscita a nascondere l’amarezza e la rabbia per un particolare piuttosto spiacevole. Il silenzio di Alfonso Signorini e di tutta la produzione del reality show di Canale 5 è evidente, dal momento che da mesi sia lei che altri inviano segnalazioni (e non solo a mezzo Instagram) ai piani alti del GF Vip in attesa di ricevere un riscontro.

“Sono due mesi che chiedo di poter entrare e parlare con lei – ha spiegato -, sono una ragazza che fa un lavoro differente e ci tiene alla propria privacy, avevo detto a lei che non sarei mai andata e che avrei preferito la andassero a trovare i parenti, ma siamo arrivati a uno stato di cose in cui sento che la mia presenza potrebbe essere importante per lei. (…) Vorrei far sapere a tutti che abbiamo tutti i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre [2022, ndr] a oggi, video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto Nikita abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta”.

Non ci resta che attendere se il conduttore darà comunicazione delle diffide ai diretti interessati nella prossima puntata, in onda giovedì 23 febbraio.