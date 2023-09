Nikita Pelizon sotto accusa: la storia dei corsi truffa contro la depressione

Fonte: IPA Nikita Pelizon, il corso truffa contro la depressione

Se Wanna Marchi avesse lavorato ai tempi di Instagram, probabilmente sarebbe assomigliata a Nikita Pelizon. Perché la vincitrice del Grande Fratello 7, l’ultimo Vip, proprio come Marchi ha iniziato a vendere promesse di fortuna e felicità. E le critiche, naturalmente, hanno fatto presto ad arrivare, anche da qualche vecchia amica.

Nikita Pelizon e il corso per la felicità

“In pochi giorni vi trasformerete nella persona che avete sempre desiderato di essere”: questo il risultato promesso da Nikita Pelizon che, in questi giorni, sta promuovendo le iscrizioni – dal costo di diverse centinaia di euro in base alla formula scelta – di un corso motivazionale da lei tenuto.

Pelizon ha partecipato al Gf Vip dello scorso anno (e lo ha vinto anche), all’Isola dei Famosi e a Pechino Express, ma non ha mai partecipato ad alcun corso universitario di psicologia. Eppure, si candida per guarire disturbi seri come depressione e attacchi di panico, vende a caro prezzo consigli di libri da leggere per trovare l’ispirazione e ai suoi potenziali clienti giura che: “Smetterete di avere pensieri negativi. La negatività vi scivolerà addosso. Sarete capaci di dire no alle cose che vi fanno soffrire”.

E nessun problema se non ci si può permettere il corso, l’ex vippona accetta anche i pagamenti a rate e, d’altronde dice, chi non possiede i soldi richiesti dal suo corso è proprio chi del corso ha più bisogno, perché oltre alla felicità l’influencer elargirà anche il segreto per la ricchezza. E non si tratta di ironia, è proprio ciò che ha affermato lei senza imbarazzo: “Vi ho messo l’opzione delle rate per avvicinarmi a voi. Spero che ce li abbiate, se non li avete mi spiace ma questo percorso vi porterebbe ad averli”.

Tale percorso, che prende il nome di Hunika Way, della durata prevista di 5 settimane, si compone di 5 lezioni settimanali, della durata tra i 30 e i 50 minuti, preregistrate dalla santona in persona. Il pacchetto base (venduto alla strepitosa offerta di 97 euro per le prime 24 ore dal lancio) ha un costo complessivo di 247 euro. La versione “vip”, che include anche una sessione personale con Nikita, sale invece a 457 euro. Wanda Marchi sarebbe fiera di lei.

Le prese in giro di Antonella Fiordelisi

Tra coloro che si sono scagliati contro l’ex vippona, anche la collega e decisamente ex amica Antonella Fiordelisi, che su Twitter ha ripostato un video che ritrae Pelizon decisamente su di giri commentando con un laconico: “Ma tutto a posto amo?” Nikita, che, come ci tiene a far sapere, ha raggiunto la pace interiore, si è presa un paio di giorni per riflettere e rispondere a prese in giro e accuse.

“Per questo progetto ci ho messo anima e cuore” ha detto Pelizon. Anzi, sembra la sua sia stata la risposta naturale a una precisa domanda di mercato: “Non riuscivo più a rispondere a tutti i fan che mi chiedevano come facevo a essere così positiva”. E se il corso è a pagamento, spiega la mental coach, è per il bene degli allievi stessi: “In questi anni ho appurato che alle cose che troviamo gratis online non diamo il giusto peso e la giusta importanza. Te lo scarichi, non spendi niente e chissà quando lo vedrai”.

E se ci sono stati fraintendimenti la colpa non è sua, ma di quei furbetti che le hanno gestito malamente la comunicazione: “Voglio scusarmi ufficialmente con tutti voi perché ci sono stati dei fraintendimenti. Ho dato fiducia a dei professionisti che avrebbero dovuto aiutarmi e seguirmi bene a livello comunicativo, ma visti i risultati lasciamo stare”. Eh si, su questo Nikita Pelizon ha pienamente ragione, sarebbe meglio lasciar stare…