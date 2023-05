“Isola 2023”, Nikita Pelizon alla prova costume: come si mantiene in forma

Fonte: IPA “Isola 2023”, bellezze al bagno: colori vitaminici e fantasie per tutte le età

Nikita Pelizon è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi 2023 per sostenere la sua amica Helena Prestes, e ha già superato la prova costume prima ancora di partire. La vincitrice del Grande Fratello Vip di quest’anno, ha ammaliato i suoi fan su Instagram con degli scatti prima della partenza per Honduras, mostrando un fisico perfetto, frutto di un assiduo e duro allenamento. Scopriamo come si tiene in forma la “fatina” Nikita.

Nikita Pelizon sbarca all'”Isola 2023″: il segreto della sua prova costume

L’avevamo già scoperto nella casa del Gf Vip, Nikita Pelizon impiega molto del suo tempo libero ad allenarsi, e la prova costume non l’ha colta impreparata. Nella puntata in onda il 22 maggio in prima serata su Canale 5, l’uragano Nikita si abbatterà sull’Isola dei Famosi 2023, per dare conforto a uno dei personaggi più discussi di questa edizione: la sua amica Helena Prestes. E per l’occasione ha mostrato ai suoi fan su Instagram dei primi scatti in costume, mostrando un fisico statuario e scolpito.

Ma come si tiene in forma la vincitrice del Gf Vip? Tanto sport, aiutata dal suo ex fidanzato, il modello e personal trainer Matteo Diamante, che è tornato ad avere molto spazio nella sua vita. Tra le attività più praticate da Nikita ci sono la boxe, lo yoga, passione in comune con Helena Prestes, e tanto allenamento in palestra. Lei stessa, in un post sui social, ha spiegato che la forza di volontà e una dieta equilibrata sono le sue armi vincenti.

“L’unica via è l’allenamento e non mangiarsi quintali di cose a tavola – scrive Nikita – Nel mio frigo esistono uova, avocado, succhi 100%, acqua, vino, hamburger vegetali, e tantissima verdura. Se una cosa la vuoi, decidi che la vuoi, puoi farcela. È tutta una questione mentale. Se vuoi il fisico tonico, prendi le redini della tua mente, e giostrati al supermercato”. Una vera e propria filosofia di vita, e i risultati si vedono. Il pubblico, intanto, aspetta con ansia il suo arrivo in Honduras, anche se solo per poche ore.

L’amicizia tra Nikita Pelizon e Helena Prestes

Il grande pubblico le ha conosciute proprio insieme, nel 2022, come concorrenti di Pechino Express: Nikita Pelizon e Helena Prestes si sono qualificate quarte, e le due ragazze del team Italia-Brasile hanno dimostrato un’amicizia solida nonostante le avversità. Solo poche settimane dopo Nikita è entrata nella casa del GF Vip, uscendone come vincitrice, e ora è il momento di Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023.

“Helena prima di partire mi mandasti un messaggio chiedendomi se mi avrebbe fatto piacere andarci – ha scritto la Pelizon parlando del desiderio dell’amica di avere il suo sostegno – io subito ti risposi che ti avrei sostenuta volentieri ma che questo sarebbe stato il tuo reality. Ma tu, testona, mi hai risposto che sarebbe stato bello vedere le stelle insieme. Su queste cose semplici, ci siamo sempre trovate.”

Le due ragazze si rivedranno proprio questo lunedì, e Nikita ha delle ragioni ben chiare per farlo: “Siamo differenti sì, ti conosco sì, abbiamo bisticciato come sorelle più volte sì ma, quando facemmo quella famosa esperienza assieme, ti ho promesso una cosa: io ci sono. A qualsiasi ora, di qualsiasi giorno tu chiamami e mi troverai.

Perciò, vengo con il proposito di ricaricarti di good vibes, perché voglio rivederti con gli occhi quelli che ci piacciono, quelli di luce, quelli super shine.”