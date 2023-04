Nikita Pelizon, i quadri della vincitrice del “GF Vip” venduti a cifre record: è polemica

Fonte: IPA Polemica per i quadri di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è stata travolta da una nuova polemica, per via dei suoi quadri: questo GF Vip è finito da settimane ma continua a far discutere. Se le liti social (palesi o velate) tra gli ex vipponi tengono ancora banco, così come le varie tifoserie, dagli Oriele ai Donnalisi, passando per gli Incorvassi, non mancano gli attacchi del pubblico ai vari concorrenti. Al centro della bufera, questa volta, le cifre da record dei quadri messi in vendita dalla vincitrice. Arte o speculazione per l’improvvisa notorietà? Nel caso, comunque, il pubblico è inclemente, come sempre in questa edizione del reality di Canale 5.

Nikita Pelizon: dalla vittoria al “GF Vip” alla pittura

In questi mesi nella casa del GF Vip, abbiamo scoperto molto della vincitrice, Nikita Pelizon, compresa la sua passione per la pittura, per lei una valvola di sfogo oltre che una forma d’arte. “Dipingo spesso il mio passato, le gabbie in cui ho vissuto, prima di diventare semplicemente Nikita, quella che sono oggi”. Dipinge da anni, nella sua casa a Milano, piena dei suoi quadri, che mette spesso in vendita.

Aveva dato dimostrazione della sua arte anche nella casa più spiata d’Italia dove, superando un numero irragionevole di televoti e nomination, è arrivata alla vittoria. Ma la pittura è il futuro di Nikita? “Ho molte proposte lavorative sul tavolo – ha spiegato in una recente intervista – ma sono tornata alla pittura dopo sei mesi lontana dalla mia arte”. Un richiamo naturale, una necessità, che però, nelle ultime ore, ha fatto scatenare l’ennesima polemica social.

Nikita Pelizon, cifre alle stelle per i suoi quadri: è polemica

Questa edizione del GF Vip ci ha insegnato che non c’è mai fine alle polemiche, e se gli ex concorrenti continuano a beccarsi attraverso i loro profili Instagram, sorretti dai rispettivi fanbase, anche Nikita Pelizon, che si è dedicata solo a cose positive dopo la sua vittoria, è finita nell’occhio del ciclone social. Il motivo? I suoi quadri, venduti a prezzi irragionevoli secondo molti utenti del web.

“Una speculazione” dicono molti: infatti, cliccando il link sul suo profilo Instagram ufficiale, arriviamo al suo sito dove vende alcuni dei suoi quadri, con prezzi che vanno dai 1400 ai 2000 euro. E la polemica è subito servita: “che vergogna” scrive qualcuno, “sempre la più furba” scrive qualcun altro, ma è palese che, dietro certi attacchi, ci sono le tifoserie di altri ex vipponi che, mai come quest’anno, hanno reso la gara pesante e fuori da ogni regola.

Che sia una speculazione oppure no non possiamo saperlo, l’arte è soggettiva, e la Pelizon non obbliga nessuno ad acquistare i suoi quadri: anche perché, diciamolo, è molto probabile che i pezzi in vendita sul sito fossero presenti già prima del suo ingresso nella casa, non sono stati realizzati e inseriti in questi pochi giorni successivi alla sua vittoria. Quindi, la polemica, come di consueto, ha poche basi concrete.

Ma Nikita Pelizon risponderà a queste accuse ormai diventate virali? Per ora, come sempre, lei si astiene dall’alimentare le polemiche, continuando a condividere con i suoi fan attimi della sua nuova vita, dopo l’improvviso successo dovuto al programma che l’ha vista trionfare.