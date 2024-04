Ultimo annuncia il nuovo album Altrove, Morgan accusa: “Appropriazione indebita”

Morgan scrive una lettera a Ultimo per chiedere spiegazioni in merito ad "Altrove", il titolo del suo nuovo album

Fonte: Getty Images Ultimo e la polemica con Morgan per il suo nuovo album

Che Morgan sia una personalità incline alla polemica non è un mistero. Il cantante ex frontman dei Bluvertigo da sempre dice la sua, spesso rischiando di innalzare questioni con altri cantanti e colleghi. Questa volta, il cantante ha avuto qualcosa da dire rispetto a Ultimo e il suo nuovo album in uscita. Punto focale della questione, il titolo del progetto: Altrove.

Morgan, la polemica verso Ultimo in una lettera

Morgan è un artista indiscutibile, ma troppo spesso sulla bocca di tutti non tanto per il suo talento, quanto per via delle polemiche e dei litigi che lo portano a discutere con tanti artisti che spesso non sono d’accordo con la sua visione. Lo abbiamo nello screzio finito in tribunale con Bugo, poi con l’allontanamento da X Factor a seguito delle tante diatribe avute con i giudici e colleghi del talent.

Ora, il cantante è tornato a dire la sua, questa volta rispetto al nuovo album di Ultimo, artista amatissimo, che è pronto a pubblicare Altrove il 17 maggio. Un titolo che, come tanti hanno notato, è lo stesso di una famosissima canzone di Morgan. Proprio per questo motivo, Morgan ha deciso di chiedere spiegazioni al cantante di Vieni nel mio cuore.

Nella lettera pubblicata integralmente da Mowmag, Marco Castoldi scrive: “Caro Ultimo, devo essere sincero, conosco superficialmente il tuo lavoro, ma ho sentito sempre parlare di te con ammirazione; quindi, mi rivolgo a te come si parla a un grande artista. Mi è sembrato un po’ strano che tu abbia intitolato l’album Altrove, non per altro, ma perché una citazione riporta la fonte, altrimenti è una sottrazione indebita di paternità di un’opera.”

Morgan rincara poi la dose, chiedendosi se Ultimo conosca effettivamente la sua canzone: “Se il tuo titolo è un omaggio alla mia canzone credo che la cosa andrebbe comunicata. Se, invece, non lo è e magari può anche darsi tu non la conosca, te lo sto facendo sapere, ma penso che qualcuno probabilmente te lo abbia già fatto notare. Il punto non è una questione di diritti ma di idee. Ok, la mia è una canzone e il tuo è il titolo di un album (ma anche la prima canzone dei disco, ndr), ma immaginiamo che io faccia un album che si chiama Il cielo in una stanza o Albachiara, tu cosa penseresti?”

I consigli di Morgan a Ultimo

La lettera, poi prosegue spiegando che le possibilità possono essere svariate: un tributo a un altro grande della musica, la possibilità che, effettivamente non conosca il pezzo in questione o, ancora, la possibilità che si possa essere a corto di idee, arrivando a doverne usare di altri: “Cosa che non si addice a un artista rispettabile, o quantomeno a un artista originale.”

Castoldi termina la lettera tentando di dare un consiglio a Ultimo, non senza lanciare qualche altra frecciatina legata al suo intramontabile pezzo che porta lo stesso titolo dell’album. Secondo Morgan, infatti, Altrove, è un titolo piuttosto banale: “Era talmente più interessante Canzoni dell’appartamento che il paragone non reggeva, mi sembrava un titolo banale per l’album, buono per un pezzo, ma non per un album, ed era il 2002, figuriamoci oggi…Io cercherei di avere più fiducia nelle tue risorse, e se credi un po’ in te, vedrai che non avrai più bisogno di fare appropriazioni indebite.”

Nonostante le dichiarazioni di Morgan siano piuttosto dirette, Ultimo non ha ancora risposto alla polemica, e non è chiaro se deciderà di farlo. Quello che è probabile, è che questa storia potrebbe avere un proseguo, considerando la determinazione che Morgan ha sempre dimostrato davanti a quelle che considera delle ingiustizie.